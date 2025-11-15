15

Закари Лага: «Кагановская и Некрасов, Хавронина и Нарижный – отличные молодые танцоры. Будущее в их руках»

Канадский фигурист Закари Лага высоко оценил российские танцевальные дуэты.

Фигурист Закари Лага, выступающий в дуэте с Марджори Лажуа за Канаду, высказался о смене поколений в танцах на льду.

– Прошлый сезон сложился для нас с Марджори нормально, но я не вижу особого прогресса в нашем катании. Это надо изменить. Карьера в спорте коротка, а для занятий музыкой у меня целая жизнь впереди. 

– Сейчас топ-танцоры катаются почти до 40 лет.

– Раньше я думал, что буду соревноваться лет до 30 максимум. Не хотелось просто сидеть в очереди и дожидаться медалей. Я ненавижу ждать, это ужасно скучно – ты будто ходишь по замкнутому кругу.

Дождись, пока уйдет на пенсию старшее поколение, а ты пока слишком молод, посиди в сторонке. Хочется встряхнуть этот порядок вещей. Если на это уйдет больше времени – может, я и до 35 докатаюсь.

Для меня главное – выжать из себя максимум и прорваться в элиту. Есть хорошие дуэты, есть очень хорошие, а есть элита – и попасть туда нелегко. Сейчас я, наверное, довольно хороший фигурист, но не лучший. Так что цель – стать им и побыстрее. В следующем году мне исполнится 27: в танцах это уже не «молодой фигурист». Так что либо сейчас, либо никогда.  

– У нас недавно Лиза Худайбердиева завершила карьеру в 22. 

– Ого, не думал, что она меня на 4 года младше. 

– Она теперь старший тренер юниорской сборной.

– Потрясающе! Значит, увидимся где-то на соревнованиях. Мы ведь выступали вместе по юниорам. Жаль, что она решила закончить со спортом – уверен, она могла бы продолжить и круто выступать. Да, ее партнер был старше, но ведь она могла найти кого-то нового, нет? 

– В российских танцах на льду смена поколений.

– Да-да, я знаю: Кагановская – Некрасов, Хавронина – Нарижный – у вас выросли отличные молодые танцоры. Будущее в их руках. Думаю, они будут очень сильными соперниками. Мне ваши юниоры даже кажутся в чем-то сильнее наших. Иногда у меня есть вопросы к постановкам и хореографии, но они очень здорово обучены – это классные фигуристы, – сказал Лага в интервью Спортсу’’.

«Увидел Липницкую и пропал». Канадский топ-танцор из Алжира – про нашу культуру и фигурку

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoИрина Хавронина
logoМаксим Некрасов
Закари Лага
Марджори Лажуа
logoВасилиса Кагановская
logoЕлизавета Худайбердиева
logoсборная Канады
танцы на льду
logoсборная России
logoДевид Нарижный
