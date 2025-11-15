13

Закари Лага: «Кацалапов всегда был для меня примером идеального партнера. Из-за Никиты я решил пойти в танцы на льду»

Канадский фигурист Закари Лага, выступающий в дуэте с Марджори Лажуа, рассказал, что заняться танцами на льду его вдохновил олимпийский чемпион Сочи-2014 Никита Кацалапов.

– Наверное, с эпохой 90-х для ритм-танца тебе было непросто: кажется, это не совсем твоя тема. 

– Да уж. Но я вообще вернул бы обязательные танцы. Знаю, что не все с этим согласны. Но, во-первых, это частично решило бы проблему с авторскими правами. И главное: обязательный танец – это про навыки скольжения. А сегодня в танцах на льду все внимание приковано к элементам. Да, они стали сложнее и интереснее, но в процессе куда-то пропало само катание. 

Наверное, компромиссом было, когда обязательный танец интегрировали в ритм-танец. Мне кажется, в те времена и болельщиков у фигурного катания было больше. А золотой век танцев на льду для меня – с 2010-го по 2022-й, от Ванкувера до Пекина. Это эра Тессы, Скотта, Чарли, Мерил, Кацалапова и Сизерона. 

– Никита тоже в этом списке, приятно.

– Кацалапов всегда был для меня примером идеального партнера. Я ведь и в танцы решил пойти из-за него. До этого катался в одиночке и ничего не собирался менять. А потом на катке у Марины Зуевой увидел Никиту – он тогда катал блюз. И я подумал: офигеть, в танцах на льду тоже есть крутые чуваки. До этого мне так не казалось. Никита еще очень приятный парень, с ним было прикольно общаться. 
 
С тех пор у меня есть мечта: взять пару уроков на льду у Кацалапова. Может, когда-то и получится, сейчас это невозможно по куче разных причин.

Но Никита чертовски хорош на льду. Как и Гийом Сизерон – оба фигуристы от бога. Это элита танцев на льду, такие редко рождаются. Они для меня на самой верхушке пищевой цепочки в танцах, ха-ха. С моей точки зрения, есть большая четверка: Гийом, Никита, Скотт и Чарли – и есть остальные. А, отдельно отмечу Жан-Люка Бейкера. 

– А твой топ партнерш? Кроме Марджори, конечно.

Мэдисон Хаббелл. Лучшая, технически безупречная – без вариантов. Еще Лоранс Фурнье-Бодри, она очень сильная фигуристка. 

– Жаль, что иногда слишком нервничает.

– Потому что она умная. Чем больше у тебя мыслей в голове, тем сильнее они мешают прокату – иногда это так работает. Она учится в университете на нейробиолога, поверьте: она очень умная девушка. Я надеюсь, что в паре с Гийомом она сможет раскрыться с новой стороны.

Кстати, Василиса Кагановская мне тоже нравится – ну, по тем нескольким прокатам, которые я видел. Да, она еще совсем молодая, партнер пока сильнее по части скольжения, но она точно интересная фигуристка, – сказал Лага в интервью Спортсу’’.

«Увидел Липницкую и пропал». Канадский топ-танцор из Алжира – про нашу культуру и фигурку

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
