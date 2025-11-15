Канадский фигурист Лага: «Что-то понимаю по-русски, но не хватает практики, надо над этим работать. Моя мама говорит по-русски почти свободно»

Канадский фигурист Лага: немного понимаю по-русски, но не хватает практики.

Канадский фигурист Закари Лага , выступающий с Марджори Лажуа в танцах на льду, рассказал о любви своей мамы к русскому языку и культуре.

– Я нашла в твоих соцсетях фото с Машей Сотсковой, которое ты по-русски подписал – «красивая».

– Она очень веселая и милая. Видел, что у нее уже двое детей. Время летит: я никогда не думал, что мои ровесники, с кем я катался по юниорам, уже уйдут на пенсию, а я все соревнуюсь – и не собираюсь заканчивать. А они уже родители.



Правда, в основном это касается моих знакомых из России – думаю, там все немного по-другому, люди гораздо раньше готовы заводить семью и детей. А в Канаде больше тренд на «нет-нет, я хочу насладиться молодостью».

– Я к тому, что какие-то русские слова ты знаешь.

– «Чуть-чуть» (произносит по-русски – Спортс’’), что-то я понимаю. Мне не хватает практики, надо над этим работать. Моя мама, к примеру, почти свободно говорит по-русски. Три года назад решила, что хочет выучить этот язык, нашла преподавателя и теперь регулярно сидит над домашкой.

– Зачем?

– Вокруг нас многие говорят на русском: друзья семьи, преподаватели, мои педагоги по балету и музыке. Мой дядя учился в СССР, поэтому тоже говорит по-русски. Тогда в Алжире это была частая практика – уезжать учиться по обмену в Советский Союз.

Моя мама с тех пор обожает русскую литературу и историю. Конечно, русские композиторы тоже в этом списке.

Мама говорит, что чем больше у нации было страданий и лишений, тем глубже они чувствуют и переживают. В России, как я понимаю, нехватки в страданиях не было, так что ваша классическая музыка невероятно глубокая и страстная.

– Твой топ-5 русских композиторов.

– Скрябин, Рахманинов, Чайковский, Мусоргский…

– Шостакович?

– Мама его фанат, у нее в машине всегда играет какой-нибудь его концерт. А я добавлю, наверное, Прокофьева.

– А что-то из русских книг читал?

– Да нет, разве что Пушкина, когда был маленьким. Про дочку капитана. А вот мама поклонница русской классической литературы, обожает Достоевского, говорит, что отдыхает в его произведениях душой.

– В книгах Достоевского?!

– Да, но она уверяет, что его романы вызывают такие эмоции, которые невозможно объяснить словами. Он настолько мастерски владеет художественным языком, что ты все понимаешь сердцем, – сказал Лага в интервью Спортсу’’.

