  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Карина Акопова: «Подготовка к Гран-при США была сумбурной – мы три недели толком не тренировались, болели. Летели в Америку больше суток»
1

Карина Акопова: «Подготовка к Гран-при США была сумбурной – мы три недели толком не тренировались, болели. Летели в Америку больше суток»

Карина Акопова: перед Гран-при США мы с Рахманиным почти не тренировались.

Фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным за Армению, рассказала о трудностях при подготовке к этапу Гран-при в США и сложном перелете.

В короткой программе пара заняла 4-е место с 64,74 баллами.

«Мы узнали, что летим в Америку, только в понедельник, поэтому подготовка вышла немного сумбурная. После октябрьского турнира в Грузии мы три недели толком не тренировались.

Я съездила в Москву повидаться с семьей, потом пыталась перейти на новые коньки – и неделю тренировалась в них. Но они не подошли, поэтому вернулась к старым ботинкам. Потом мы с Никитой оба заболели, в общем, целиковых прокатов у нас толком и не было.

Летели сюда больше суток – на трех самолетах, а потом еще на автобусе. Пытаемся справиться с джет-лэгом: лежишь пол ночи, смотришь в потолок и овец считаешь. Нам же ничего нельзя принимать из таблеток, так что пытаемся спасаться успокоительным чаем.

В общем, ехалось сегодня тяжеловато, но рада, что мы справились», – сказала Акопова корреспонденту Спортса’’ Майе Багрянцевой.

Акопова также объяснила, почему они с Рахманиным прилетели в США без тренеров.

«Этап нам дали очень неожиданно, у Дмитрия Николаевича Савина были неотложные дела, а Федя Климов остался в Сочи с маленькой дочкой – Женя Тарасова улетела на шоу в Петербург», – сказала фигуристка.

«Мы надеялись, что российские пары допустят». Они перешли в Армению после двух лет карантина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoФедор Климов
logoГран-при
logoКарина Акопова
Дмитрий Савин
сборная Армении
пары
logoНикита Рахманин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Расписание Гран-при США: там выступят Лью, Губанова, Шайдоров, Браун, Мемола, Грассль, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава
вчера, 06:11
Гран-при США. Метелкина и Берулава выиграли короткую программу, Миура и Кихара – 2-е, Акопова и Рахманин – 4-е
вчера, 01:04
Почему Галлямов разозлился на Мишину?
13 ноября, 08:35Подкасты
Главные новости
Ватанабе чисто прыгнула тройной аксель в короткой на Гран-при США
сегодня, 03:32
Аймоз выиграл первый этап Гран-при в карьере. Французскому фигуристу 28 лет
сегодня, 03:28
⚡Гран-при США. Аймоз победил, Шайдоров – 2-й, Томоно – 3-й, Браун – 4-й
сегодня, 03:08
Гран-при США. Ватанабе лидирует после короткой программы, Лью – 2-я, Гутманн – 3-я, Губанова – 4-я
сегодня, 00:47
⚡ Гран-при США. Миура и Кихара победили в парах, Метелкина и Берулава – 2-е, Лорин и Этьер – 3-и, Акопова и Рахманин – 6-е
вчера, 22:04
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Гуменник, Семененко, Кондратюк, Савосин и Игнатов выступят с произвольными программами
вчера, 21:02
Татьяна Тарасова: «Я просто в восторге от ритм‑танца Степановой и Букина! Это вообще их лучшее выступление, мне кажется»
вчера, 21:01
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Петросян, Горбачева, Гущина, Синицына и Яметова покажут произвольные программы
вчера, 15:50
⚡ Гран-при США. Чок и Бейтс лидируют после ритм-танца, Лажуа и Лага – 2-е, Лопарева и Бриссо – 3-и
вчера, 20:25
Елена Вайцеховская: «Была ли вторая оценка Петросян объективной? Скорее она отлично иллюстрировала, что в глазах арбитров есть Аделия, а есть все остальные»
вчера, 20:00
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при США. Чок и Бейтс, Лажуа и Лага, Лопарева и Бриссо выступят с произвольными танцами
вчера, 20:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
вчера, 16:40
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин, Рыбакова и Махноносов, Жданова и Бабаев-Смирнов покажут произвольные танцы
вчера, 15:48
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27
Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»
14 ноября, 13:47
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53