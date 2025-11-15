Карина Акопова: «Подготовка к Гран-при США была сумбурной – мы три недели толком не тренировались, болели. Летели в Америку больше суток»

Карина Акопова: перед Гран-при США мы с Рахманиным почти не тренировались.

Фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным за Армению, рассказала о трудностях при подготовке к этапу Гран-при в США и сложном перелете.

В короткой программе пара заняла 4-е место с 64,74 баллами.

«Мы узнали, что летим в Америку, только в понедельник, поэтому подготовка вышла немного сумбурная. После октябрьского турнира в Грузии мы три недели толком не тренировались.

Я съездила в Москву повидаться с семьей, потом пыталась перейти на новые коньки – и неделю тренировалась в них. Но они не подошли, поэтому вернулась к старым ботинкам. Потом мы с Никитой оба заболели, в общем, целиковых прокатов у нас толком и не было.

Летели сюда больше суток – на трех самолетах, а потом еще на автобусе. Пытаемся справиться с джет-лэгом: лежишь пол ночи, смотришь в потолок и овец считаешь. Нам же ничего нельзя принимать из таблеток, так что пытаемся спасаться успокоительным чаем.

В общем, ехалось сегодня тяжеловато, но рада, что мы справились», – сказала Акопова корреспонденту Спортса’’ Майе Багрянцевой.

Акопова также объяснила, почему они с Рахманиным прилетели в США без тренеров.

«Этап нам дали очень неожиданно, у Дмитрия Николаевича Савина были неотложные дела, а Федя Климов остался в Сочи с маленькой дочкой – Женя Тарасова улетела на шоу в Петербург», – сказала фигуристка.

