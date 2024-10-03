Мемориал Панина. Семененко, Дикиджи, Лутфуллин, Мозалев, Даниелян выйдут на лед с короткими программами
4 октября Семененко и Дикиджи стартуют на мемориале Панина с коротким программами.
Санкт-Петербург
Мужчины
Короткая программа
Начало – 17:15 по московскому времени. Прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
1. Илья Комаров
2. Максим Варакин
4. Дамир Черипка
Вторая разминка
6. Егор Коваленко
7. Михаил Терновский
10. Илья Строганов
Третья разминка
2. Федор Зонов
3. Михаил Полянский
5. Данил Федосимов
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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