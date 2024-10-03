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Мемориал Панина. Семененко, Дикиджи, Лутфуллин, Мозалев, Даниелян выйдут на лед с короткими программами

4 октября Семененко и Дикиджи стартуют на мемориале Панина с коротким программами.

Мемориал Панина

Санкт-Петербург

Мужчины

Короткая программа

Начало – 17:15 по московскому времени. Прямая трансляция«Студия-38»

Первая разминка

1. Илья Комаров

2. Максим Варакин 

3. Николай Угожаев 

4. Дамир Черипка 

5. Глеб Лутфуллин 

Вторая разминка

6. Егор Коваленко 

7. Михаил Терновский 

8. Евгений Семененко 

9. Андрей Мозалев 

10. Илья Строганов 

Третья разминка 

1. Артур Даниелян 

2. Федор Зонов 

3. Михаил Полянский 

4. Владислав Дикиджи 

5. Данил Федосимов 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
мужское катание
Мемориал Панина
logoЕвгений Семененко
logoАртур Даниелян
logoАндрей Мозалев
logoГлеб Лутфуллин
logoВладислав Дикиджи
Михаил Полянский
Николай Угожаев
Данил Федосимов
Максим Варакин
Федор Зонов
Михаил Терновский
Дамир Черипка
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