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Мемориал Панина. Семененко, Лутфуллин, Дикиджи, Угожаев, Даниелян выступят с произвольными программами

Семененко и Дикиджи покажут произвольные программы на Мемориале Панина.

Мемориал Панина

Санкт-Петербург

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 15:50 по московскому времени, прямая трансляцияСтудия-38.

Первая разминка

1. Евгений Пузанов (Беларусь) 

2. Василий Бороховский (Беларусь)

3. Илья Комаров 

4. Михаил Полянский 

5. Максим Варакин

6. Данил Федосимов

Вторая разминка

7. Егор Коваленко

8. Федор Зонов 

9. Дамир Черипка

10. Михаил Терновский

11. Илья Строганов

12. Андрей Мозалев

Третья разминка

13. Артур Даниелян 

14. Николай Угожаев

15. Владислав Дикиджи 

16. Глеб Лутфуллин

17. Евгений Семененко

Положение после короткой программы

1. Евгений Семененко – 108,29

2. Глеб Лутфуллин – 101,51

3. Владислав Дикиджи – 98,53

4. Николай Угожаев – 97,83

5. Артур Даниелян – 90,05

6. Андрей Мозалев – 88,50

7. Илья Строганов – 87,47

8. Михаил Терновский – 80,91

9. Дамир Черипка – 76,00

10. Федор Зонов – 74,17

11. Егор Коваленко – 70,11

12. Данил Федосимов – 66,98

13. Максим Варакин – 63,37

14. Михаил Полянский – 63,22

15. Илья Комаров – 60,37

16. Василий Бороховский (Беларусь) – 58,29

17. Евгений Пузанов (Беларусь) – 57,65

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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