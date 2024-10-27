Кондратюк так хорош, что потягался бы с Малининым?

Марк Кондратюк красиво победил на первом этапе российской серии Гран-при : 5 четверных, уникальный каскад и отрыв в 14 баллов.

На международных стартах он точно не затерялся бы.

1. После сбоев в короткой программе на Гран-при в Магнитогорске Кондратюк собрался в произвольной. И выдал уже вторую пятиквадку в сезоне. Марк держит себя в топ-форме больше месяца – с сентябрьских контрольных прокатов.

В болливудском номере Кондратюк прыгнул четверные лутц, флип и тулуп, а также два квад-сальхова, один из которых в каскаде с двойным тулупом.

Но и этого ему показалось мало, поэтому зашел на секвенцию из двух тройных акселей. Ее исполняют довольно редко даже после уравнивания каскадов и секвенций. Она получилась неидеально, но и с минусами по шкале GOE это самый дорогой элемент в программе (15,52 балла).

Впрочем, были и недочеты: неправильное ребро на флипе, дорожка шагов хоть и эмоциональная, но всего второго уровня. На старте сезона у Кондратюка беда с вращениями – ни одного на четвертый уровень, и снова без базовой позиции «волчок» в комбинированном вращении. Такая ошибка была и в короткой.

Лидеры нашей фигурки делают трюки, но валятся. А судьи будто подставляют плечо

2. И все равно Кондратюк безоговорочный победитель первого этапа – в произвольной он был лучшим и в компонентах, и, конечно, в технике. Базовая стоимость его проката – 93,22 балла, с учетом надбавок GOE – 107,03.

Ближе всего по базе – Егор Рухин (89,06), который зашел на пять разных четверных. Но ошибки оставили его лишь четвертым по оценке за технику. Обошли призеры этапа – Роман Савосин (94,73) и любимец судей Евгений Семененко (96,37).

Несмотря на высокий уровень всех участников магнитогорского этапа, Кондратюк все-таки выделяется. Не только баллами, но настроем и амбициями:

«Это была не самая моя сложная произвольная программа. Средний вариант из трех, по ходу решил катать здесь ее. Так что это было не самый легкий и не самый сложный вариант. Когда увидел баллы, понимал, что этого может хватить для победы».

3. Реакция на отличный прокат – отдельный сюжет. Кондратюк сначала упал на колени и вскинул победно руки.

А потом повалился на лед, что-то изображая. Чуть позже объяснил, что показывал нерпу. В Лиге чемпионов Марк попал в команду «Байкальских нерп».

Теперь и в фигурке есть Лига чемпионов. Что об этом известно?

В кисс-энд-край Кондратюк очень ждал высокие оценки: «Ну если это не 200, то я не знаю, что тогда». И даже обратился к судьям: «Пожалуйста, 200».

Те как будто специально пошутили над Марком и его тренером Светланой Соколовской, поставив 199,44 балла. Кондратюк схватился за голову.

До заветной цифры не хватило чуть-чуть.

4. Такая форма Кондратюка, конечно, рождает вопрос, к которому уже привыкли за последние три сезона: а где бы Марк был на международке?

Даже с поправкой на домашнее судейство ответ очевиден: в такой форме – очень высоко. Например, на Гран-при США мог вообще обойти Илью Малинина.

Если сравнивать только техническую базу, то Кондратюк в Магнитогорске набрал даже больше, чем Малинин в Аллене: 93,22 против 89,43. Но тогда Илья ошибся сразу на трех прыжках, в том числе на невероятной секвенции квад-сальхов – тройной аксель.

А вот на Lombardia Trophy прокат был сильнее – сразу 97,87. Но пока на соревнованиях этого сезона Малинин не выкатывал пять квадов, а Кондратюк уже справился с этой задачей.

И Татьяна Тарасова верит в него: «Марк на международных соревнованиях может высоко подняться, будет так кататься – высоко поднимется. Мы должны развиваться и быть лучше всех, пока я вижу, что мы лучше всех».

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

1-й этап

«Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Итоговое положение

1. Марк Кондратюк – 289,74

2. Роман Савосин – 275,55

3. Евгений Семененко – 274,97

4. Егор Рухин – 259,13

5. Николай Угожаев – 253,52

6. Даниил Постарнаков – 236,33

Произвольная программа

1. Марк Кондратюк – 199,44

2. Евгений Семененко – 187,62

3. Роман Савосин – 183,47

4. Егор Рухин – 171,17

5. Николай Угожаев – 161,82

6. Даниил Постарнаков – 157,05

Фото: РИА Новости /Александр Вильф