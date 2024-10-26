Савосин, Угожаев, Попов и Рухин откатали короткую на Гран-при России в Магнитогорске с двумя квадами, Семененко и Кондратюк ошиблись на каскаде
Иван Попов исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп (с ошибкой после первого прыжка), тройной аксель, четверной тулуп.
Егор Рухин чисто сделал каскад из четверного лутца и тройного тулупа, сольный четверной флип и тройной аксель.
Николай Угожаев начал с каскада четверной флип – тройной тулуп, далее исполнил четверной лутц и тройной аксель.
Роман Савосин выступил с каскадом четверной тулуп – тройной тулуп, четверным сальховом (степ-аут) и тройным акселем.
Евгений Семененко начал с чистого четверного флипа, но допустил ошибку на каскаде, сделав вместо четверного сальхова только прыжок в два оборота. Далее успешно исполнил тройной аксель.
Марк Кондратюк сделал четверной лутц, тройной аксель, каскад четверной сальхов – двойной тулуп – после первого прыжка допустил степ-аут.
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