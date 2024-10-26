Савосин, Угожаев, Попов и Рухин откатали короткую на Гран-при России в Магнитогорске с двумя квадами, Семененко и Кондратюк ошиблись на каскаде

6 фигуристов заявили два четверных прыжка в короткой на Гран-при в Магнитогорске.

Иван Попов исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп (с ошибкой после первого прыжка), тройной аксель, четверной тулуп.

Егор Рухин чисто сделал каскад из четверного лутца и тройного тулупа, сольный четверной флип и тройной аксель.

Николай Угожаев начал с каскада четверной флип – тройной тулуп, далее исполнил четверной лутц и тройной аксель.

Роман Савосин выступил с каскадом четверной тулуп – тройной тулуп, четверным сальховом (степ-аут) и тройным акселем.

Евгений Семененко начал с чистого четверного флипа, но допустил ошибку на каскаде, сделав вместо четверного сальхова только прыжок в два оборота. Далее успешно исполнил тройной аксель.

Марк Кондратюк сделал четверной лутц, тройной аксель, каскад четверной сальхов – двойной тулуп – после первого прыжка допустил степ-аут.