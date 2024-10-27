Кондратюк и Рухин исполнили по пять квадов в произвольной на Гран-при России
Сегодня фигуристы выступили на этапе российского Гран-при в Магнитогорске.
Кондратюк прыгнул сольные четверные лутц, флип, тулуп, сальхов, а также каскад четверной сальхов – двойной тулуп. На счету Рухина каскад четверной лутц – тройной тулуп, сольные четверной флип, риттбергер (степ-аут и касание рукой), сальхов и тулуп.
Евгений Семененко исполнил два четверных – флип и тулуп. Затем он зашел на четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, но сдвоил первый прыжок.
Николай Угожаев допустил падение на четверном тулупе, затем сделал бабочку на флипе, исполнил четверной лутц и каскад четверной флип – двойной аксель.
Даниил Постарнаков прыгнул четверной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, допустил ошибку на сольном четверном тулупе (касание рукой).
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