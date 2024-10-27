Синицына о Гран-при: «Чувства смешанные. Честно сказать, старт не задался, я расстроена»

Ксения Синицына заявила, что расстроена выступлением на этапе Гран-при России.

Сегодня фигуристка Синицына заняла третье место в Магнитогорске (200,92 балла). Победила Анна Фролова (226,33), второй стала Ксения Гущина (203,78).

– Чувства смешанные. Честно сказать, старт не задался, я расстроена. Теперь знаю, над чем работать в физическом и психологическом плане.

– Что помогло собраться?

– Близкие и тренер поддерживали, настраивали. Вчера очень расстроилась и без них бы не справилась. К счастью, немного собралась и показала свое выступление.

– Что думаешь о том, что Коляда и Щербакова комментируют для зрителей на арене?

– С танцами они точно не справились вчера, не все элементы перевели, ха-ха. Но это хорошо, потому что они помогают зрителями понимать наш вид спорта, – сказала Синицына.

Также спортсменка ответила на вопрос о том, могло ли ДТП в начале октября повлиять на подготовку к сезону.

– Ты должна была принять участие в чемпионате Москвы, но случилась авария и ты не участвовала. Это помешало подготовке?

– Возможно. Я очень надеялась на тот чемпионат Москвы, потому что это мог быть первый старт с судьями. К сожалению, произошел казус. Надеюсь, на следующем этапе покажу свой максимум, – ответила Синицына.