Лукашова, Плескачева, Колесников, Рамзенков, Щербинина и Петров, Дрожжина и Тельнов выступят на Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске
Соревнования пройдут 23-25 октября.
Девушки
Милана Архипова
Мария Волченко
София Ермолова
Анастасия Каменяр
Алена Кривоносова
Алиса Крыгина
Арина Кудлай
Елизавета Лабутина
Валерия Литвинчева
Агата Морозова
Вероника Попова
Кристина Статьинова
Дина Хуснутдинова
Юноши
Михаил Алексахин
Максим Бадави
Александр Бородин
Кирилл Визер
Даниил Жолобков
Платон Каблуков
Эдуард Камоев
Михаил Клепацкий
Герман Ленков
Илья Малышев
Илья Неретин
Роман Попов
Иван Рамзенков
Арсений Степанов
Михаил Тихонов
Климентий Толчинский
Пары
Таисия Горнякова – Никита Финохин
Ева Гудэ – Иван Долгодворов
Виктория Двинина – Виктор Потапов
Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов
Зоя Ковязина – Артемий Мохов
Анна Москалева – Артем Родзянов
Дарья Самохвалова – Роман Романычев
Варвара Черемных – Андрей Рудь
Таисия Щербинина – Артем Петров
Танцы на льду
Олеся Бразевич – Игорь Зубцов
Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
Ксения Евстифеева – Матвей Лысов
Арина Максимова – Арсений Бритвин
Агата Монаширова – Андрей Чекин
Полина Пантелеева – Георгий Трубкин
Ирина Скопина – Дмитрий Симонов
Александра Финохина – Никита Иванов
Ульяна Черных – Роман Федотов
Камила Шарафутдинова – Родион Мурасалимов
Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин
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