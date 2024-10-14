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Лукашова, Плескачева, Колесников, Рамзенков, Щербинина и Петров, Дрожжина и Тельнов выступят на Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске

Стал известен состав участников Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске.

Соревнования пройдут 23-25 октября. 

Девушки

Милана Архипова

Мария Волченко 

София Ермолова

Анастасия Каменяр 

Екатерина Кольцова

Алена Кривоносова

Алиса Крыгина

Арина Кудлай

Елизавета Лабутина 

Милана Лебедева

Валерия Литвинчева

Валерия Лукашова

Агата Морозова

Лидия Плескачева

Вероника Попова

Кристина Статьинова 

Дина Хуснутдинова

Екатерина Ципухина

Юноши

Михаил Алексахин 

Максим Бадави

Александр Бородин 

Кирилл Визер 

Даниил Жолобков 

Платон Каблуков 

Эдуард Камоев 

Михаил Клепацкий 

Николай Колесников 

Герман Ленков 

Марк Лукин 

Илья Малышев 

Илья Неретин 

Роман Попов 

Иван Рамзенков 

Арсений Степанов 

Михаил Тихонов 

Климентий Толчинский 

Пары

Таисия Горнякова – Никита Финохин 

Ева Гудэ – Иван Долгодворов

Виктория Двинина – Виктор Потапов 

Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов

Зоя Ковязина – Артемий Мохов

Анна Москалева – Артем Родзянов

Дарья Самохвалова – Роман Романычев

Варвара Черемных – Андрей Рудь

Таисия ЩербининаАртем Петров 

Танцы на льду

Олеся Бразевич – Игорь Зубцов

Василиса ГригорьеваЕвгений Артющенко 

Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

Ксения Евстифеева – Матвей Лысов

Анна ЕлисееваМихаил Числов 

Арина Максимова – Арсений Бритвин 

Агата Монаширова – Андрей Чекин 

Полина Пантелеева – Георгий Трубкин 

Ирина Скопина – Дмитрий Симонов 

Александра Финохина – Никита Иванов

Ульяна Черных – Роман Федотов

Камила Шарафутдинова – Родион Мурасалимов

Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
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танцы на льду
пары
мужское катание
женское катание
logoНиколай Колесников
Марк Лукин
Евгений Артющенко
Варвара Черемных
Дмитрий Родионов
logoСерия Гран-при России
Андрей Рудь
Елизавета Лабутина
Таисия Щербинина
Михаил Тихонов
Лидия Плескачева
Милана Лебедева
Василиса Григорьева
Валерия Лукашова
Георгий Трубкин
Анна Москалева
Дина Хуснутдинова
Екатерина Кольцова
Илья Неретин
Дарья Самохвалова
Артем Петров
Артем Родзянов
Дмитрий Пекин
Анна Елисеева
Михаил Числов
Екатерина Ципухина
Максим Бадави
Роман Федотов
Дарья Дрожжина
Иван Тельнов
Арина Кудлай
Платон Каблуков
Валерия Литвинчева
Герман Ленков
Зоя Ковязина
Артемий Мохов
Михаил Алексахин
Климентий Толчинский
Альбина Камалдинова
Таисия Шепталина
Алиса Крыгина
Алена Кривоносова
Звезды Магнитки
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