Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Муравьева, Степанова и Букин
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
1-й этап (КМС – 2-й этап)
«Звезды Магнитки»
Магнитогорск
23 октября, среда
Танцы на льду, КМС, ритм-танец
15:30
Пары, КМС, короткая программа
17:45
24 октября, четверг
Танцы на льду, КМС, произвольный танец
11:00
Пары, КМС, произвольная программа
13:30
Девушки, КМС, короткая программа
15:20
Юноши, КМС, короткая программа
17:40
25 октября, пятница
Девушки, КМС, произвольная программа
10:45
Юноши, КМС, произвольная программа
13:45
26 октября, суббота
Женщины, короткая программа
13:00
Мужчины, короткая программа
14:45
Пары, короткая программа
16:25
Танцы на льду, ритм-танец
17:45
27 октября, воскресенье
Женщины, произвольная программа
12:00
Мужчины, произвольная программа
14:00
Пары, произвольная программа
16:00
Танцы на льду, произвольный танец
16:55
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.
Состав участников
Женщины: Ксения Синицына, Анна Фролова, Софья Муравьева, Вероника Малышева, Виктория Федянина, Софья Чаплыгина, Анастасия Хахыртдинова, Дарья Третьякова, Алина Телегина, Ксения Гущина, Мария Агаева, Виктория Сафонова.
Мужчины: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Николай Угожаев, Даниил Постарнаков, Степан Тартыгин, Дамир Черипка, Иван Попов, Илья Строганов, Кирилл Кропылев, Егор Рухин, Василий Бороховский.
Пары: Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Дарья Андреева – Александр Акимов.
Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студенкин, Дарья Лунина – Андрей Акулов, Ксения Краусова – Даниил Корочкин, Алиса Абдуллина – Артем Крылов, Дарья Савкина – Александр Вахнов, Александра Прокопец – Александр Васькович.
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
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