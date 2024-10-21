Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Муравьева, Степанова и Букин

С 23 по 27 октября в Магнитогорске пройдет первый этап Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 1-й этап (КМС – 2-й этап) «Звезды Магнитки» Магнитогорск 23 октября, среда Танцы на льду, КМС, ритм-танец 15:30 Пары, КМС, короткая программа 17:45 24 октября, четверг Танцы на льду, КМС, произвольный танец 11:00 Пары, КМС, произвольная программа 13:30 Девушки, КМС, короткая программа 15:20 Юноши, КМС, короткая программа 17:40 25 октября, пятница Девушки, КМС, произвольная программа 10:45 Юноши, КМС, произвольная программа 13:45 26 октября, суббота Женщины, короткая программа 13:00 Мужчины, короткая программа 14:45 Пары, короткая программа 16:25 Танцы на льду, ритм-танец 17:45 27 октября, воскресенье Женщины, произвольная программа 12:00 Мужчины, произвольная программа 14:00 Пары, произвольная программа 16:00 Танцы на льду, произвольный танец 16:55 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала. Состав участников Женщины : Ксения Синицына, Анна Фролова, Софья Муравьева, Вероника Малышева, Виктория Федянина, Софья Чаплыгина, Анастасия Хахыртдинова, Дарья Третьякова, Алина Телегина, Ксения Гущина, Мария Агаева, Виктория Сафонова. Мужчины : Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Николай Угожаев, Даниил Постарнаков, Степан Тартыгин, Дамир Черипка, Иван Попов, Илья Строганов, Кирилл Кропылев, Егор Рухин, Василий Бороховский. Пары : Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Дарья Андреева – Александр Акимов. Танцы на льду : Александра Степанова – Иван Букин, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студенкин, Дарья Лунина – Андрей Акулов, Ксения Краусова – Даниил Корочкин, Алиса Абдуллина – Артем Крылов, Дарья Савкина – Александр Вахнов, Александра Прокопец – Александр Васькович. Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске