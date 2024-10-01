«Со здоровьем все хорошо, но машина в ужасном состоянии». Ксения Синицына попала в ДТП по дороге на чемпионат Москвы

Фигуристка Ксения Синицына сообщила, что попала в автоаварию.

Спортсменка направлялась на чемпионат Москвы, где в итоге не выступила.

«Около двух часов дня попала в сильное ДТП на МКАД перед съездом на шоссе Энтузиастов. Передо мной резко затормозили, я тоже затормозила – и в меня влетела машина, из-за чего меня развернуло.

Ударилась о машину в соседней полосе, и я снова отлетела – получилось ДТП из четырех автомобилей. Виновным признали того, кто влетел в меня сзади.

Только в шесть вечера закончились все оформления аварии. Со здоровьем все хорошо, но машина в ужасном состоянии», – сказала Синицына .