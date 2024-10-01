«Со здоровьем все хорошо, но машина в ужасном состоянии». Ксения Синицына попала в ДТП по дороге на чемпионат Москвы
Фигуристка Ксения Синицына сообщила, что попала в автоаварию.
Спортсменка направлялась на чемпионат Москвы, где в итоге не выступила.
«Около двух часов дня попала в сильное ДТП на МКАД перед съездом на шоссе Энтузиастов. Передо мной резко затормозили, я тоже затормозила – и в меня влетела машина, из-за чего меня развернуло.
Ударилась о машину в соседней полосе, и я снова отлетела – получилось ДТП из четырех автомобилей. Виновным признали того, кто влетел в меня сзади.
Только в шесть вечера закончились все оформления аварии. Со здоровьем все хорошо, но машина в ужасном состоянии», – сказала Синицына.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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