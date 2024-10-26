Савосин о «Лиге чемпионов»: «Даже не ожидали, что этот проект будет реализован. Его немножко поменяли, в подробности вдаваться не буду»
Роман Савосин не ожидал, что «Лигу чемпионов» по фигурному катанию реализуют.
Ранее Федерация фигурного катания России и Первый канал объявили о запуске виртуальной «Лиги чемпионов». Идея турнира принадлежит Савосину и Егору Мурашову.
«Даже как-то не ожидали, что так получится, что будет этот проект реализован. Его немножко поменяли, в подробности вдаваться не буду. Думаю, что это будет интересно и спортсменам, немножко поможет отвлечься от соревновательной рутины, и для болельщиков.
Пробуем себя в блогерстве, и у нас есть челленджи на нашем канале, поэтому много идей возникает. Приходится что-то придумывать, фантазировать, накидываем какие-то идеи, что-то приходит в голову», – сказал Савосин.
Теперь и в фигурке есть Лига чемпионов. Что об этом известно?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости