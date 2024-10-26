Савосин о «Лиге чемпионов»: «Даже не ожидали, что этот проект будет реализован. Его немножко поменяли, в подробности вдаваться не буду»

Роман Савосин не ожидал, что «Лигу чемпионов» по фигурному катанию реализуют.

Ранее Федерация фигурного катания России и Первый канал объявили о запуске виртуальной «Лиги чемпионов». Идея турнира принадлежит Савосину и Егору Мурашову.

«Даже как-то не ожидали, что так получится, что будет этот проект реализован. Его немножко поменяли, в подробности вдаваться не буду. Думаю, что это будет интересно и спортсменам, немножко поможет отвлечься от соревновательной рутины, и для болельщиков.

Пробуем себя в блогерстве, и у нас есть челленджи на нашем канале, поэтому много идей возникает. Приходится что-то придумывать, фантазировать, накидываем какие-то идеи, что-то приходит в голову», – сказал Савосин.

Теперь и в фигурке есть Лига чемпионов. Что об этом известно?