Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»

1

Роман Костомаров оценил решение о снятии санкций с российских паралимпийцев.

Сегодня Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Считаю, что это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам. Все должны выступать с флагом и гимном своей страны. Это будет справедливо.

Возвращение статуса – это большой шаг вперед. Дай бог, чтобы вернули всех остальных спортсменов. Какая-то позитивная динамика уже наблюдается», – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду Костомаров.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
