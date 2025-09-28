Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
Роман Костомаров оценил решение о снятии санкций с российских паралимпийцев.
Сегодня Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).
«Считаю, что это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам. Все должны выступать с флагом и гимном своей страны. Это будет справедливо.
Возвращение статуса – это большой шаг вперед. Дай бог, чтобы вернули всех остальных спортсменов. Какая-то позитивная динамика уже наблюдается», – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду Костомаров.
