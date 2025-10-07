  • Спортс
  • Лала Крамаренко: «Валиева – одна из моих самых любимых фигуристок. Такие талантливые девочки, как Камила, рождаются крайне редко»
3

Лала Крамаренко: «Валиева – одна из моих самых любимых фигуристок. Такие талантливые девочки, как Камила, рождаются крайне редко»

Лала Крамаренко надеется, что Валиева еще сможет попасть на Олимпиаду.

Фигуристка Камила Валиева после окончания дисквалификации за допинг намерена возобновить карьеру под руководством Светланы Соколовской на «Навка Арене». Она сможет официально приступить к тренировкам после 25 октября.

«Возвращение Валиевой? Я слышала об этом и очень рада за Камилу. Она, наверное одна из моих самых любимых фигуристок. Дай бог ей здоровья и удачи. Такие талантливые девочки, как Камила, рождаются крайне редко. Надеюсь, у нее все отлично сложится и она сможет выступить на Олимпийских играх и на чемпионате мира.

Уверена, она сможет вернуться на тот же уровень, что и раньше. Вместе с тренерами они подтянут все ее программы, и она будет такой же сильной, а может быть и еще лучше. Сейчас надеюсь, что Россия в целом скоро окажется на мировой арене и будет всех побеждать», – сказала чемпионка Европы по художественной гимнастике Крамаренко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
