Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян, Дерошер и Трэшер, Уильямс и Льюэр покажут короткие программы

2 октября пары представят короткие программы на юниорском Гран-при в Гданьске.

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал Skating ISU.

Первая разминка

3. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия)

Вторая разминка

6. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада)

7. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция)

Третья разминка

8. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия)

11. Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай)

Четвертая разминка

12. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)

13. Чэнь Юйсюань – Дун Иньбо (Китай)

14. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция)

15. Ава Ченг – Стивен Ли (Китай)

Пятая разминка

16. Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США)

17. Милада Ковар – Джаред Макпайк (США)

Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

