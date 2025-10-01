Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян, Дерошер и Трэшер, Уильямс и Льюэр покажут короткие программы
2 октября пары представят короткие программы на юниорском Гран-при в Гданьске.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Гданьск, Польша
Пары
Короткая программа
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.
Первая разминка
3. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия)
Вторая разминка
6. Джулия Кватрокки – Этьен Лакасс (Канада)
7. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция)
Третья разминка
8. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия)
11. Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай)
Четвертая разминка
12. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)
13. Чэнь Юйсюань – Дун Иньбо (Китай)
14. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция)
15. Ава Ченг – Стивен Ли (Китай)
Пятая разминка
16. Наоми Уильямс – Лаклан Льюэр (США)
17. Милада Ковар – Джаред Макпайк (США)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
