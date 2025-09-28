  • Спортс
  • Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»

Меренкова и Галимов рассказали, что болели за Акопову и Рахманина на отборе к ОИ.

Карина Акопова и Никита Рахманин сейчас представляют сборную Армении. На квалификационных соревнованиях к Олимпиаде они заняли второе место и отобрались на Игры.

«Мы очень болели за ребят, так как мы с ними видимся каждый день, они уже нам как родные. Мы были очень за них рады. И это большое достижение — отобраться на Олимпийские игры», – сказала Вероника Меренкова.

«Скажу, что после проката Карины с Никитой у меня пошла скупая мужская слеза. Это живые эмоции были, я очень за них рад. Они прошли такой долгий путь, чтобы отобраться на Олимпиаду. Ребята, мы вас любим, вы большие молодцы. Мы как и на Вову Морозова с Женей Тарасовой стараемся равняться, так и на вас», – добавил Даниль Галимов.

«Мы надеялись, что российские пары допустят». Они перешли в Армению после двух лет карантина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
пары
Вероника Меренкова
