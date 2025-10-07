Куница о выступлении на чемпионате Москвы: «Поддержка от Косторной чувствовалась. Непривычно ощущать ее не вместе на льду, а за бортом»

Куница рассказал, что ему непривычно было видеть Косторную в роли тренера.

Георгий Куница в паре с Анастасией Коробейниковой представил короткую программу на чемпионате Москвы. Его жена Алена Косторная , которая родила сына четыре дня назад, присутствовала на соревнованиях.

«Сегодня допустили ошибки, которых можно было не допускать. Завтра катаем произвольную, потом у нас мемориал Панина-Коломенкина.

Не получилась подтвердить разряд? Было падение, но остальное в целом позволяло, и из-за этого не получилось. Как Алена в роли тренера сегодня? Поддержка чувствовалась. Необычно ощущать ее не вместе на льду, а за бортом», – сказал Куница.

«Чувствовалась поддержка. Первое соревнование за долгое время в паре очень волнительно. Наверное, волнение помешало справиться со всем на 100%», – добавила Коробейникова.

Коробейникова и Куница не смогли подтвердить разряд КМС на чемпионате Москвы