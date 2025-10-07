  • Спортс
  • Куница о выступлении на чемпионате Москвы: «Поддержка от Косторной чувствовалась. Непривычно ощущать ее не вместе на льду, а за бортом»
Куница о выступлении на чемпионате Москвы: «Поддержка от Косторной чувствовалась. Непривычно ощущать ее не вместе на льду, а за бортом»

Куница рассказал, что ему непривычно было видеть Косторную в роли тренера.

Георгий Куница в паре с Анастасией Коробейниковой представил короткую программу на чемпионате Москвы. Его жена Алена Косторная, которая родила сына четыре дня назад, присутствовала на соревнованиях.

«Сегодня допустили ошибки, которых можно было не допускать. Завтра катаем произвольную, потом у нас мемориал Панина-Коломенкина.

Не получилась подтвердить разряд? Было падение, но остальное в целом позволяло, и из-за этого не получилось. Как Алена в роли тренера сегодня? Поддержка чувствовалась. Необычно ощущать ее не вместе на льду, а за бортом», – сказал Куница.

«Чувствовалась поддержка. Первое соревнование за долгое время в паре очень волнительно. Наверное, волнение помешало справиться со всем на 100%», – добавила Коробейникова.

Коробейникова и Куница не смогли подтвердить разряд КМС на чемпионате Москвы

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
