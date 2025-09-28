Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
Бестемьянова считает, что Коган справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР.
Новым гендиректором Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) назначена олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Бажанова. Ранее занимавший эту должность Александр Коган теперь стал генеральным секретарем.
«На самом деле не знаю причин данной кадровой перестановки. Мне нечего сказать по этому поводу. Прекрасно отношусь к Когану и считаю, что он отлично справлялся со своей работой на посту генерального директора ФФККР. А с чем связан его уход, судить сложно. Возможно, это для чего-то требуется самой организации», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
Ругалась с Зюгановым в Сочи-2014, готовила Москву к ЧМ по футболу – в нашей фигурке новый шеф
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости