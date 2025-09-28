Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»

Бестемьянова считает, что Коган справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР.

Новым гендиректором Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) назначена олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Бажанова . Ранее занимавший эту должность Александр Коган теперь стал генеральным секретарем.

«На самом деле не знаю причин данной кадровой перестановки. Мне нечего сказать по этому поводу. Прекрасно отношусь к Когану и считаю, что он отлично справлялся со своей работой на посту генерального директора ФФККР. А с чем связан его уход, судить сложно. Возможно, это для чего-то требуется самой организации», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова .

