Евгений Семененко не выступит на турнире памяти Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге
Евгений Семененко пропустит Мемориал Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщил тренер фигуриста Алексей Мишин.
В начале сентября Семененко получил травму колена, из-за чего не выступил на контрольных прокатах сборной России.
«На турнире памяти Панина-Коломенкина Евгений выступать не будет. Сегодня сделал первый двойной риттбергер», – сказал Мишин.
Мемориал Панина-Коломенкина пройдет с 8 по 12 октября.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
