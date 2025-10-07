Евгений Семененко не выступит на турнире памяти Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге

Евгений Семененко пропустит Мемориал Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил тренер фигуриста Алексей Мишин .

В начале сентября Семененко получил травму колена, из-за чего не выступил на контрольных прокатах сборной России.

«На турнире памяти Панина-Коломенкина Евгений выступать не будет. Сегодня сделал первый двойной риттбергер», – сказал Мишин.

Мемориал Панина-Коломенкина пройдет с 8 по 12 октября.