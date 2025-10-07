Плющенко, Рудковская, Авербух, Медведева, Большунов снялись в шоу «Форт. Возвращение легенды» – вместе с Инстасамкой и Розой Сябитовой

Плющенко и Рудковская приняли участие в шоу «Форт. Возвращение легенды».

Премьера шоу состоится на телеканале СТС 26 октября.

«Съемки проходили на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте, где 52 звезды российского шоу-бизнеса и спорта столкнутся с вызовами, проверяющими их на прочность.

В проекте примут участие яркие пары и одиночные звезды: INSTASAMKA и MONEYKEN, Яна Рудковская и Евгений Плющенко , Лиза Арзамасова и Илья Авербух , а также Роза Сябитова, Дана Борисова, Виктория Лопырева , Юлия Барановская, Николай Василенко, Дарья Мельникова и многие другие. Участники готовы к экстремальным вызовам, которые сочетают физические испытания и психологические барьеры.

Героям предстоит искать баланс над пропастью, прыгать в Финский залив с 25-метровой высоты, стрелять из лука по живой мишени и даже заряжать петровскую пушку. Не менее сложными окажутся кручение голландского колеса, дегустация супа из опарышей и кулебяки с тараканами, изучение 6-метровой карты мира с борьбой против акрофобии.

В темноте придется трогать змей, крыс, скорпионов и пауков, лететь вниз головой с дымовой шашкой и проходить «мерзкий коридор». Каждое испытание направлено на проверку силы духа и тела, напоминая классику «Форта Боярд», – говорится в описании шоу.

На фотографиях со съемок присутствуют олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева , чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины.

Ведущим шоу будет актер Александр Петров.