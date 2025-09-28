Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»

Ксения Гущина надеется на продолжение сотрудничества с Ильей Авербухом.

Фигуристка выступила на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Сегодня она представила произвольную программу под композицию Come Together – Ферруччо Спинетти & Петра Магони.

Хореограф Авербух участвовал в постановке программы.

«Задумка Ильи Авербуха и Елены Масленниковой, но доделывали мы ее нашим штабом, мне понравилась эта идея. Это мое первое сотрудничество с Ильей Авербухом, было комфортно работать, интересный опыт, но у нас разные города и работать плотно не получилось, надеюсь, в будущем получится», – сказала Гущина .