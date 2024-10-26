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Максим Траньков пообщался с фигуристами перед короткой программой на Гран-при России. Видео опубликовал Первый канал

Траньков поговорил с фигуристами перед короткой программой на Гран-при России.

Двукратный олимпийский чемпион задал вопросы Марку Кондратюку, Евгению Семененко, Роману Савосину, Николаю Угожаеву, Кириллу Кропылеву, Егору Рухину, Степану Тартыгину, Илье Строганову, Василию Бороховскому, Ивану Попову, Дамиру Черипке, Даниилу Постарнакову.

Среди вопросов были: «Твой фирменный элемент?», «Что в твоей работе тебе нравится меньше всего?», «Что тебе интересно, кроме фигурного катания?», «Чего ждешь от сезона, кроме чистых прокатов?», «Самый известный человек, которого ты встретил в последнее время?», «Как бы ты описал свой стиль катания?», «Главная мечта в фигурном катании?» и другие, а также просьба описать себя тремя словами.

Видео опубликовано в соцсетях Первого канала. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
logoМаксим Траньков
logoсборная России
logoПервый канал
мужское катание
Роман Савосин
logoЕвгений Семененко
Егор Рухин
logoМарк Кондратюк
Николай Угожаев
Иван Попов
Даниил Постарнаков
Илья Строганов
Степан Тартыгин
Кирилл Кропылев
Дамир Черипка
Василий Бороховский
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