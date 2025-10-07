Алина Горбачева не выступит на Мемориале Панина-Коломенкина

Фигуристка Алина Горбачева не заявлена на Мемориал Панина-Коломенкина.

Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 8 по 12 октября.

В конце сентября Горбачева говорила в интервью, что собирается выступить на турнире, однако в списке участников, опубликованном Федерацией фигурного катания на коньках России, она не присутствует.

В женском турнире примут участие Софья Муравьева, Анна Фролова, Софья Важнова, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Дарья Садкова и другие. Полный список участниц – здесь.