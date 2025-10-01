Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
Ирина Слуцкая считает, что Камила Валиева сможет побеждать после возвращения.
В конце октября Валиева возобновит тренировки и будет готовиться в академии Татьяны Навки «Наши надежды». Тренером фигуристки станет Светлана Соколовская.
«Возвращение Камилы Валиевой в фигурное катание – классная новость. Если действительно все получится, будет очень здорово, потому что она яркая и красивая. Я думаю, она сможет побеждать», – сказала Слуцкая.
Камила Валиева возвращается в фигурку – уже скоро и без Тутберидзе
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
