Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»

Ирина Слуцкая считает, что Камила Валиева сможет побеждать после возвращения.

В конце октября Валиева возобновит тренировки и будет готовиться в академии Татьяны Навки «Наши надежды». Тренером фигуристки станет Светлана Соколовская.

«Возвращение Камилы Валиевой в фигурное катание – классная новость. Если действительно все получится, будет очень здорово, потому что она яркая и красивая. Я думаю, она сможет побеждать», – сказала Слуцкая.

