🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Валиева возвращается – и не к Тутберидзе. Чего ждать?

Конечно, мы ждем возвращения Валиевой, но каким оно будет? Чем не угодила группа Тутберидзе? Переход в академию Навки – это стратегия или пиар-ход, от которого скорее выиграет академия? Увидим ли мы в перспективе Навку за бортом?

ТАЙМКОДЫ

0:00 Валиева возвращается после дисквалификации. Ждать ли ее уже в этом сезоне?

5:29 «Я был рад, когда Акатьева победила ее на чемпионате России». Ваня объясняет, почему не болеет за Камилу

12:03 почему Валиева готова комментировать моду и атомную отрасль, но не свою карьеру?

19:31 Валиева ушла от Тутберидзе, или сама Этери была против работы с ней, чтобы не навредить Петросян?

23:59 а были ли у Камилы другие варианты, кроме Соколовской?

29:01 насколько важен трансфер Валиевой для Навки?

33:31 Паша и Полина спорят о мотивации Камилы: зачем ей соревнования, если есть шоу?

40:09 Валиева – самая талантливая фигуристка своего поколения?

47:16 важные детали о переходе Кихиры в танцы: откуда взялся партнер? Как выбрали тренеров?

51:55 откуда взялось видео с конфликтом Шибутани, и почему это приговор для репутации Алекса?

56:58 возвращение Шибутани под угрозой? Майя считает, что да

1:03:24 Сизерон и Фурнье-Бодри срочно меняют ритм-танец из-за странной придирки от судьи