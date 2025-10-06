0

🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Валиева возвращается – и не к Тутберидзе. Чего ждать?

Конечно, мы ждем возвращения Валиевой, но каким оно будет? Чем не угодила группа Тутберидзе? Переход в академию Навки – это стратегия или пиар-ход, от которого скорее выиграет академия? Увидим ли мы в перспективе Навку за бортом?

Слушаем здесь:

ТАЙМКОДЫ

0:00 Валиева возвращается после дисквалификации. Ждать ли ее уже в этом сезоне?

5:29 «Я был рад, когда Акатьева победила ее на чемпионате России». Ваня объясняет, почему не болеет за Камилу

12:03 почему Валиева готова комментировать моду и атомную отрасль, но не свою карьеру?

19:31 Валиева ушла от Тутберидзе, или сама Этери была против работы с ней, чтобы не навредить Петросян?

23:59 а были ли у Камилы другие варианты, кроме Соколовской?

29:01 насколько важен трансфер Валиевой для Навки?

33:31 Паша и Полина спорят о мотивации Камилы: зачем ей соревнования, если есть шоу?

40:09 Валиева – самая талантливая фигуристка своего поколения?

47:16 важные детали о переходе Кихиры в танцы: откуда взялся партнер? Как выбрали тренеров?

51:55 откуда взялось видео с конфликтом Шибутани, и почему это приговор для репутации Алекса?

56:58 возвращение Шибутани под угрозой? Майя считает, что да

1:03:24 Сизерон и Фурнье-Бодри срочно меняют ритм-танец из-за странной придирки от судьи

Опубликовала: Анна Лаптева
logoПодкасты
logoЧистый хвост – шоу-подкаст
Лоранс Фурнье-Бодри
logoЭтери Тутберидзе
logoРика Кихира
Алекс Шибутани
logoГийом Сизерон
logoТатьяна Навка
Майя Шибутани
logoКамила Валиева
Светлана Соколовская
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Валиева и Навка: как они нашли друг друга
1343 октября, 21:50
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: контрольные прокаты-2025 – кто понравился, а кто вообще не зашел?
133 октября, 09:04
Я хочу, чтобы Валиева выступала, но не верю, что она вернется всерьез
2102 октября, 15:45
Главные новости
Чемпионат Москвы. Садкова, Синицына, Куликова, Важнова, Захарова, Мазур выступят с короткими программами
1сегодня, 18:22
Чемпионат Москвы. Мухортова и Евгеньев, Коробейникова и Куница, Гудэ и Рудь представят короткие программы
2сегодня, 18:09
Расписание чемпионата Москвы: там выступят Кондратюк, Садкова, Пасечник и Чиризано, Мухортова и Евгеньев
5сегодня, 17:51
«Наш малыш». Косторная показала новые фото сына
26сегодня, 17:14Фото
Расписание Trialeti Trophy в Тбилиси: там выступят Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Губанова, Браун
7сегодня, 17:05
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Горбачева, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов
9сегодня, 16:42
Галлямов выложил фото автомобиля на эвакуаторе: «2025 год проверяет меня на прочность. Но я найду выход из любой ситуации»
26сегодня, 14:58Фото
ФФККР объявила о раздаче бесплатных билетов на первый этап юниорской серии Гран-при России в Москве
25сегодня, 14:01
Анна Щербакова и Егор Гончаров: «Нам комфортно работать с Худайбердиевой, она заряжает, в глазах огонь. Она добьется успеха в любом случае»
18сегодня, 11:09
Анна Щербакова и Егор Гончаров: «Классно, что Сизерон вернулся, мы скучали по нему. Его механика движения, пластика – неповторимые»
5сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Абу-Даби
39 минут назад
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
63 октября, 16:28
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Чэнь Юйсюань и Дун Иньбо – 3-и
3 октября, 13:56
Ирина Слуцкая: «Возвращение Валиевой в фигурное катание – классная новость. Думаю, она сможет побеждать»
31 октября, 18:19
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
28 сентября, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
428 сентября, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
28 сентября, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
228 сентября, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
28 сентября, 07:13