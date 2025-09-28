0

Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»

Наталья Бестемьянова назвала лучшие программы фигуристов на контрольных прокатах.

Первый день прокатов сборной России завершился 27 сентября в Санкт-Петербурге.

«С большим интересом смотрю на контрольные прокаты. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции. Я уже видела катание Петросян, помимо нее выделю Двоеглазову и программу «Кармен» Софьи Муравьевой.

Очень хорошая программа у Горбачевой, красавица просто, веселая программа была у Садковой. Не было плохих программ, все молодцы. У мужчин то же самое. Абсолютно роскошно выступили», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
женское катание
мужское катание
logoАделия Петросян
logoСофья Муравьева
logoНаталья Бестемьянова
logoсборная России
logoконтрольные прокаты
logoАлиса Двоеглазова
Дарья Садкова
