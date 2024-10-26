Роман Савосин: «Болельщики просили вернуть старую произвольную программу. С большим удовольствием покатаю ее»
Роман Савосин назвал хорошим стартом прокат короткой на Гран-при в Магнитогорске.
Фигурист лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России «Звезды Магнитки» с результатом 92,08 балла.
— Доволен, конечно, своим прокатом. Хороший старт сезона, но есть над чем работать.
— Ожидали, что будете лидировать?
— Не думал об этом и стараюсь сейчас об этом не думать.
— Вы вернули старую произвольную программу?
— Да, много просили болельщики. С большим удовольствием покатаю ее. Программу под Рахманинова пока еще катать не буду.
— В этой серии Гран‑при Коляда и Щербакова комментируют для зрителей на арене, представляют фигуристов, на вас влияет это?
— Да, на разминке внимательно слушал, что про меня скажут. Поулыбался про то, что я фанат Месси и амбассадор Челентано, — сказал Савосин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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