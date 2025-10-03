  • Спортс
  • Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю Косторную и Куницу с пополнением в семье. Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей»

Дмитрий Губерниев поздравил Алену Косторную и Георгия Куницу с рождением сына.

«Радость и счастье от этой новости! Я поздравляю Алену и Георгия с пополнением в семье.

Для чего мы живем? Чтобы видеть счастливые глаза наших детей. От души поздравляю молодых с этим событием!

Маме и сыночку желаю здоровья и многая лета», – сказал Губерниев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
