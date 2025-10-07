Татьяна Тарасова: «Если Валиева вернется в спорт – станет просто гигантом. Это очень тяжело, но если она это сделает, то будет великой»

Тарасова заявила, что Валиева станет великой, если сможет вернуться в спорт.

Фигуристка Камила Валиева после окончания дисквалификации за допинг намерена возобновить карьеру под руководством Светланы Соколовской на «Навка Арене». Она сможет официально приступить к тренировкам после 25 октября.

По информации ТАСС, Валиева попрощалась с тренером Этери Тутберидзе в конце прошлого сезона.

– Какое мнение о решении Камилы сменить тренера?

– Пройдет время – будет видно. Посмотрим. Надо жить. Все победы Камилы были связаны с именем Этери Георгиевны, она большой тренер. Нужно спросить Камилу, почему она меняет тренера, мне трудно сказать.

Если Камила захочет, она будет кататься. Туда, куда она идет, там есть прекрасный хореограф и постановщик Петя Чернышев . Направление в катании, стиль и программа, конечно, наверное, будут делаться им.

Но я не хочу об этом рассуждать. Тренером там работает Светлана Соколовская. По сравнению с Этери Георгиевной у нее нет и не было такого имени и таких учеников, которые бы вставали на пьедестал почета на чемпионатах мира и Европы, оставляли большой след, как Камила, которая очень мало была на месте лучшей спортсменки. Но ее заметили все.

Нужно обязательно спросить Камилу. У Этери Георгиевны всегда есть с кем работать.

– Насколько тяжело вернуться в большой спорт после такой длительной паузы?

– Если она вернется, то она станет просто гигантом. Это очень тяжело. Но если она это сделает, то будет великой, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Я не смогу полюбить Валиеву, что бы она ни сделала на льду». Зачем возвращается Камила?