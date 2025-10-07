Татьяна Тарасова: «Если Валиева вернется в спорт – станет просто гигантом. Это очень тяжело, но если она это сделает, то будет великой»
Фигуристка Камила Валиева после окончания дисквалификации за допинг намерена возобновить карьеру под руководством Светланы Соколовской на «Навка Арене». Она сможет официально приступить к тренировкам после 25 октября.
По информации ТАСС, Валиева попрощалась с тренером Этери Тутберидзе в конце прошлого сезона.
– Какое мнение о решении Камилы сменить тренера?
– Пройдет время – будет видно. Посмотрим. Надо жить. Все победы Камилы были связаны с именем Этери Георгиевны, она большой тренер. Нужно спросить Камилу, почему она меняет тренера, мне трудно сказать.
Если Камила захочет, она будет кататься. Туда, куда она идет, там есть прекрасный хореограф и постановщик Петя Чернышев. Направление в катании, стиль и программа, конечно, наверное, будут делаться им.
Но я не хочу об этом рассуждать. Тренером там работает Светлана Соколовская. По сравнению с Этери Георгиевной у нее нет и не было такого имени и таких учеников, которые бы вставали на пьедестал почета на чемпионатах мира и Европы, оставляли большой след, как Камила, которая очень мало была на месте лучшей спортсменки. Но ее заметили все.
Нужно обязательно спросить Камилу. У Этери Георгиевны всегда есть с кем работать.
– Насколько тяжело вернуться в большой спорт после такой длительной паузы?
– Если она вернется, то она станет просто гигантом. Это очень тяжело. Но если она это сделает, то будет великой, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
