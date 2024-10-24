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Мемориал Непелы. Грассль, Мемола, Хагара, Эпплби выйдут на лед с короткими программами

26 октября фигуристы выступят с короткими программами на Мемориале Ондрея Непелы.

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Мужчины

Короткая программа

Начало – 21:20 по московскому времени. 

Участники 

Георгий Рештенко (Чехия)

Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)

Икер Оярзабал Альбас (Испания)

Артту Йюсола (Финляндия)

Эдвард Эпплби (Великобритания)

Кен Фиттерер (Великобритания) 

Артур Вольфганг Май (Германия)

Александр Власенко (Венгрия) 

Кори Сирселли (Италия)

Даниэль Грассль (Италия)

Николай Мемола (Италия) 

Диас Жиренбаев (Казахстан)

Ким Хан Гиль (Южная Корея)

Даниэль Корабельник (Литва)

Адам Хагара (Словакия) 

Басар Октар (Турция) 

Вадим Новиков (Украина) 

ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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Мемориал Ондрея Непелы
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Басар Октар
Даниэль Грассль
Александр Власенко
Кори Сирселли
Вадим Новиков
Эдвард Эпплби
Георгий Рештенко
Диас Жиренбаев
Николай Мемола
Адам Хагара
Томас-Льоренс Гуарино Сабате
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