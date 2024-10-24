Мемориал Непелы. Грассль, Мемола, Хагара, Эпплби выйдут на лед с короткими программами
26 октября фигуристы выступят с короткими программами на Мемориале Ондрея Непелы.
Мемориал Ондрея Непелы
Братислава, Словакия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 21:20 по московскому времени.
Участники
Георгий Рештенко (Чехия)
Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)
Икер Оярзабал Альбас (Испания)
Артту Йюсола (Финляндия)
Эдвард Эпплби (Великобритания)
Кен Фиттерер (Великобритания)
Артур Вольфганг Май (Германия)
Александр Власенко (Венгрия)
Кори Сирселли (Италия)
Даниэль Грассль (Италия)
Николай Мемола (Италия)
Диас Жиренбаев (Казахстан)
Ким Хан Гиль (Южная Корея)
Даниэль Корабельник (Литва)
Адам Хагара (Словакия)
Басар Октар (Турция)
Вадим Новиков (Украина)
ПРИМЕЧАНИЕ: информация о разминках будет добавлена позднее.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости