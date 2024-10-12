0

Budapest Trophy. Риццо, Бричги, Самойлов, Витковски, Власенко покажут произвольные программы

13 октября Риццо и Бричги покажут произвольные программы на Budapest Trophy.

ISU Challenger

Budapest Trophy

Будапешт, Венгрия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 12:30 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Филип Каймакчиев (Болгария) 

2. Бурак Демирбога (Турция) 

3. Али Эфе Гюнеш (Турция) 

4. Владимир Самойлов (Польша) 

5. Альп Эрен Озкан (Турция) 

Вторая разминка

6. Никита Старостин (Германия) 

7. Макар Сунцев (Финляндия) 

8. Александр Власенко (Венгрия)

9. Корнел Витковски (Польша) 

10. Лукас Бричги (Швейцария)

11. Маттео Риццо (Италия)

После короткой программы

1. Маттео Риццо (Италия) – 84,77

2. Лукас Бричги (Швейцария) – 82,92

3. Корнел Витковски (Польша) – 70,31

4. Александр Власенко (Венгрия) – 65,27

5. Макар Сунцев (Финляндия) – 64,79 

6. Никита Старостин (Германия) – 62,76

7. Альп Эрен Озкан (Турция) – 62,52

8. Владимир Самойлов (Польша) – 60,58

9. Али Эфе Гюнеш (Турция) – 57,28

10. Бурак Демирбога (Турция) – 55,02

11. Филип Каймакчиев (Болгария) – 47,61

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
результаты
logoсборная Швейцарии
logoсборная Германии
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Финляндии
мужское катание
logoсборная Турции
logoISU Challenger
Владимир Самойлов
Маттео Риццо
сборная Польши
сборная Болгарии
Александр Власенко
Никита Старостин
Budapest Trophy
Лукас Бричги
Макар Сунцев
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Budapest Trophy. Каррейра и Пономаренко выиграли ритм-танец, Братти и Сомервилль – 2-е, Турккила и Верслуйс – 3-и
1вчера, 15:33
Budapest Trophy. Риццо лидирует после короткой программы, Бричги – 2-й, Витковски – 3-й
12вчера, 11:42
Репонд, Алиса Лью, Торнгрен, Риццо, Бричги, Каррейра и Пономаренко выступят на Budapest Trophy
77 октября, 11:38
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Budapest Trophy. Каррейра и Пономаренко, Братти и Сомервилль, Турккила и Верслуйс представят произвольные танцы
32 минуты назад
Budapest Trophy. Лью, Торнгрен, Репонд, Скизас выйдут на лед с произвольными программами
43 минуты назад
Вадим Воронов: «На тренировках уже делаю четверной лутц в прокатах. Буду работать и к следующему этапу уже наработаю»
7сегодня, 16:37
Николай Колесников: «Цель на этот сезон — катать чисто программы. Конечно же, усложняться, учить новые четверные, потому что без них никуда»
4сегодня, 16:26
«Отправляюсь в интересное путешествие». Самоделкина вылетела на стажировку к Арутюняну
28сегодня, 16:21Фото
Лев Лазарев: «Программа «Парфюмер» просто не пошла. Думаю, буду прошлогоднюю катать в сезоне»
22сегодня, 16:12
Budapest Trophy. Лью лидирует после короткой программы, Торнгрен – 2-я, Репонд – 3-я
45сегодня, 15:52
Гран-при России среди юниоров. КМС. Лазарев победил, Колесников – 2-й, Воронов – 3-й
135сегодня, 15:20
Артем Ковалев: «Для себя я уже выполнил цель на сезон — восстановился и вышел на турнир»
7сегодня, 14:18
«Произвольную программу нельзя катать плохо, потому что ее ставил Авербух». Петрова после победы на этапе Гран-при
20сегодня, 13:40
Ко всем новостям
Последние новости
Санчес, Наката, Такахаши, Вацлавик, Яньхао Ли и Мин Гю Со вышли в финал Гран-при среди юниоров
сегодня, 11:55
Мария Тали и Лафорнара, Подгайная и Коваль, Фраджи и Фурно, Гримм и Савицкий вышли в финал юниорского Гран-при в танцах на льду
сегодня, 11:48
Вероника Меренкова: «Рады бронзе, но знаем, что можем выступать гораздо лучше, катать чище, набирать больше баллов»
вчера, 16:20
Пестова о дуэте с Лагутовым: «Мы еще не такая скатанная пара. Будем работать над стабильностью, чтобы всегда быть уверенными в себе»
вчера, 15:19
Дмитрий Губерниев: «Тарасова – легенда мирового комментаторского искусства. Без ее репортажей фигурное катание стало пресным»
11вчера, 15:11
Илья Макаров: «Не самая легкая подготовка была к этапам. Очень много работали для этого, усердно тренировались»
вчера, 13:59
Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил выиграли ритм-танец, Нгуен и Джианг – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
10 октября, 10:43
Соуза-Кордейру о работе тренером в Турции: «Дисциплина как таковая отсутствует. Приходилось объяснять людям, что на тренировки нужно регулярно ходить»
18 октября, 07:37
Дарья Садкова: «Интересно попробовать себя в роли тренера. И хотелось бы получить образование в сфере бизнес-управления»
8 октября, 07:18
Ледовое шоу в честь юбилея Евгении Медведевой пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене»
577 октября, 15:00Реклама