Budapest Trophy. Риццо, Бричги, Самойлов, Витковски, Власенко покажут произвольные программы
Budapest Trophy
Будапешт, Венгрия
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 12:30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Филип Каймакчиев (Болгария)
2. Бурак Демирбога (Турция)
3. Али Эфе Гюнеш (Турция)
4. Владимир Самойлов (Польша)
5. Альп Эрен Озкан (Турция)
Вторая разминка
6. Никита Старостин (Германия)
7. Макар Сунцев (Финляндия)
8. Александр Власенко (Венгрия)
9. Корнел Витковски (Польша)
10. Лукас Бричги (Швейцария)
11. Маттео Риццо (Италия)
После короткой программы
1. Маттео Риццо (Италия) – 84,77
2. Лукас Бричги (Швейцария) – 82,92
3. Корнел Витковски (Польша) – 70,31
4. Александр Власенко (Венгрия) – 65,27
5. Макар Сунцев (Финляндия) – 64,79
6. Никита Старостин (Германия) – 62,76
7. Альп Эрен Озкан (Турция) – 62,52
8. Владимир Самойлов (Польша) – 60,58
9. Али Эфе Гюнеш (Турция) – 57,28
10. Бурак Демирбога (Турция) – 55,02
11. Филип Каймакчиев (Болгария) – 47,61
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