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Мемориал Дениса Тена. Грассль, Шайдоров, Эгадзе, Литвинцев, Мартынов покажут короткие программы

3 октября на Мемориале Дениса Тена фигуристы покажут короткие программы.

ISU Challenger

Мемориал Дениса Тена

Астана, Казахстан

Мужчины

Короткая программа

Начало – 16:45 по московскому времени.

Первая разминка

1. Диас Жиренбаев (Казахстан)

2. Вальтер Виртанен (Финляндия)

3. Ника Эгадзе (Грузия)

4. Гоку Эндо (США)

Вторая разминка

5. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

6. Даниэль Грассль (Италия)

7. Семен Данильянц (Армения)

8. Рахат Бралин (Казахстан)

Третья разминка

9. Алекса Ракич (Канада)

10. Даниэль Мартынов (США)

11. Михаил Шайдоров (Казахстан)

12. Зе Зенг Фанг (Малайзия)

13. Кирилл Марсак (Украина)

Расписание Мемориала Дениса Тена: там выступят Дэвис и Смолкин, Самоделкина, Губанова, Грассль

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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Вальтер Виртанен
сборная Армении
сборная Малайзии
Даниэль Грассль
Алекса Ракич
Владимир Литвинцев
Даниэль Мартынов
Мемориал Дениса Тена
Ника Эгадзе
Семен Данильянц
Михаил Шайдоров
Диас Жиренбаев
Рахат Бралин
Гоку Эндо
Кирилл Марсак
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