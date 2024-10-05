Мемориал Дениса Тена. Шайдоров, Эгадзе, Литвинцев, Грассль выступят с произвольными программами
ISU Challenger
Астана, Казахстан
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 9:00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Алекса Ракич (Канада)
2. Даниэль Мартынов (США)
3. Рахат Бралин (Казахстан)
4. Кирилл Марсак (Украина)
Вторая разминка
5. Гоку Эндо (США)
6. Зе Зенг Фанг (Малайзия)
7. Диас Жиренбаев (Казахстан)
8. Даниэль Грассль (Италия)
Третья разминка
9. Вальтер Виртанен (Финляндия)
10. Семен Данильянц (Армения)
11. Владимир Литвинцев (Азербайджан)
12. Ника Эгадзе (Грузия)
13. Михаил Шайдоров (Казахстан)
Положение после короткой программы
1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 95,50
2. Ника Эгадзе (Грузия) – 90,06
3. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 84,03
4. Семен Данильянц (Армения) – 73,70
5. Вальтер Виртанен (Финляндия) – 67,38
6. Даниэль Грассль (Италия) – 66,79
7. Диас Жиренбаев (Казахстан) – 65,69
8. Зе Зенг Фанг (Малайзия) – 62,85
9. Гоку Эндо (США) – 62,50
10. Кирилл Марсак (Украина) – 62,33
11. Рахат Бралин (Казахстан) – 61,94
12. Даниэль Мартынов (США) – 58,54
13. Алекса Ракич (Канада) – 56,06
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