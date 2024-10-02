Гран-при среди юниоров. Хагара, Гартунг, Санчес, Какиучи, Леванди выйдут на лед с короткими программами
3 октября на юниорском Гран-при в Любляне юноши представят короткие программы.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Любляна, Словения
Юноши
Короткая программа
Начало – 21:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU.
Первая разминка
2. Хару Какиучи (Япония)
3. Чхве Ха Бин (Южная Корея)
Вторая разминка
8. Вадим Новиков (Украина)
Третья разминка
13. Генрих Гартунг (Германия)
16. Джейкоб Санчес (США)
17. Никита Шейко (Израиль)
18. Арлет Леванди (Эстония)
Четвертая разминка
18. Грэйсон Лонг (Канада)
21. Адам Хагара (Словакия)
23. Раффаэле Франческо Зик (Италия)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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