Тренер Алексей Моторин: «В фигурном катании доминируют школы, где спортсмены недолюбливают друг друга»

Тренер Алексей Моторин рассказал о конфликтах между фигуристами.

«Я во многих школах был и видел тренировочные процессы. Да, в одних школах, извиняюсь, тренеры в носу ковыряют и на лед никогда не выходят. Я тоже иногда могу себе эту вольность позволить, не надевать коньки.

В других школах дети, к сожалению, мотивацию проявляют негативным образом – какие-то подлости друг другу делают, то есть недружелюбный коллектив.

В каких-то школах – наоборот. Вот, например, Алексей Николаевич Мишин – очень дружелюбный коллектив, все друг друга поддерживают.

Я очень горд и рад своей группе, потому что у меня действительно спортсмены искренние. Например, когда Алиса Чистякова прыгнула тройной аксель, все искренне подъехали, поздравили. Это действительно было очень приятно.

Хотя во многих государственных школах, наоборот, позавидовали бы, со злостью посмотрели бы. Ну, это тоже неплохо, потому что это их замотивировало бы определенным образом. Но зачастую это переходит в пакости.

И увы, в большинстве школ это и переходит в пакости. То есть доминируют именно такие школы, где спортсмены недолюбливают друг друга. Там, условно говоря, спортсмен А, и у него есть спортсмен Б, с которым он общается. А другие 50 человек грызутся друг с другом постоянно», – отметил Моторин в подкасте Спортса” «Чистый хвост».

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Подкаст «Чистый хвост»