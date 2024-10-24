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Тренер Моторин о стоимости занятий фигурным катанием: «В государственной школе 15 тысяч превращаются в 200-300 тысяч в месяц»

Тренер Алексей Моторин назвал минусы государственных школ фигурного катания.

«В коммерческих школах берут всех. У меня там лед, условно говоря, с 6 утра до 8 вечера, есть разного уровня группы, то есть в любом случае мы вам сможем подобрать группу. 

То же самое в большинстве клубов, которые работают себе не в минус, у которых 5+ часов льда в день. У них идет 2 часа на старшую группу, которые занимаются профессиональным фигурным катанием, работают на КМС, МС, и по одному часу, например, на другие группы, где детишки одного уровня и возраста. Плюс группы выходного дня: вы сможете, например, всей семьей покататься.

То есть разные потребности. И именно это одно из серьезных различий коммерческих школ и государственных.

Коммерческая школа – звучит так, что мы сейчас придем и будем платить деньги, облизывайте нас и пляшите вокруг нас. Да, мы действительно берем всех подряд и в большей степени и правда облизываем.

А в государственной школе тебе дают срок – обычно в школах каждые полгода проходит своего рода тестирование. В каждой школе они разные. И вот ты должен, условно говоря, за полгода показать определенный результат, который тебе сказал главный тренер. В этом-то возрасте ты, например, должен прыгнуть двойной аксель.

И тут начинается самое интересное. Вроде бы как недорогой абонемент – не 45 тысяч, как в коммерческой школе, а, к примеру, 15 тысяч. Но далее туда, к сожалению, не входит достаточное количество хореографии. Им приходится искать зал, им приходится искать дополнительный лед тренерам.

И что происходит? Тренер аккуратненько просит родителей: будьте добры, пожалуйста, помогите, потому что мне нужно для ваших детей организовать это, это, это.

Они начинают искать лед под аренду на разных катках. Да, зачастую директоры этих государственных арен запрещают тренерам это делать, но при этом официальная зарплата у тренеров в государственных школах – ну реально один МРОТ. Вот как сейчас на 20 тысяч рублей в Москве прожить? И вот начинают они в конвертиках давать денежку тренерам.

Соответственно, тренер не то что себе берет эти деньги… Да, какую-то небольшую долю, возможно – с каждого конвертика тысячу рублей, может, он положит в карман.

Но он на эти деньги заказывает дополнительные залы, арендует дополнительные льды на других аренах, оплачивает скользистов, оплачивает преподавателей по вращению, оплачивает технических специалистов, которые периодически будут приезжать, смотреть, какой уровень дорожки шагов, и так далее, и тому подобное.

И еще следующий момент: чтобы показать результат за полгода, нам что? Нужно еще индивидуально заниматься.

И тут начинается катастрофа, потому что обычно в государственных школах тренер нарасхват. Спрос рождает предложение, и цена этого тренера  на индивидуальное занятие очень даже недешевая. Обычно эта цена значительно выше, чем на индивидуальное занятие в коммерческих школах. 

И родители начинают ходить на подкатки, на скольжение, на вращения, прыжками дополнительно заниматься. Чтобы, не дай бог, их ребенка через полгода не выгнали из этой государственной школы.

И в конечном счете эти 15 тысяч рублей легко превращаются в 200-300 тысяч в месяц в государственной школе», – сказал Моторин в подкасте Спортса” «Чистый хвост».

Сколько стоит заниматься фигурным катанием? Детальный разбор с тренером

Подкаст «Чистый хвост»

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс
logoсборная России
мужское катание
женское катание
детский спорт
деньги
Алексей Моторин
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