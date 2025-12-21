Козловский о судействе: «Положиться на ИИ будет здравым решением. Мы наблюдали, что на этапах Гран-при и у нас, и за рубежом, присутствует возможность для манипуляции оценками»

Чемпионы Европы и трехкратные чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский считают, что внедрение искусственного интеллекта может помочь судейству.

Бойкова : Слабо представляю, как ИИ может оценивать элементы в фигурном катании. Но думаю, это может добавить объективности оценке. Это так, у нас есть такой критерий, что «нравится – не нравится», но ИИ может установить рамки, где судья будет ориентироваться, ниже или выше какой планки он не имеет права ставить. Однако полностью перейти невозможно.

Козловский : Согласен с Александрой. Это должен быть гибрид. Но категория «нравится – не нравится» есть. Это сложный вопрос, совокупность большого количества проблем. Нужно повышать количество интересных и интригующих турниров, заключить партнерство с определёнными организациями. Может быть, техническая бригада будет исключена.

Положиться на ИИ будет здравым решением. Мы наблюдали, что на этапах Гран-при и у нас, и за рубежом, присутствует возможность для манипуляции оценками. Считаю, ИИ может серьезно поддержать это. Мы не заменим линейных судей, но создать системы, которые считают докруты-недокруты, уровни во вращениях. Считаю, система мирового фигурного катания может себе это позволить.