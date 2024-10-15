«Если бы за тренерство и шоу платили одинаково, возможно, я выбрала бы первое». Лиза Туктамышева в новой роли

От редакции Спортса: вы в блоге Елизаветы Туктамышевой – чемпионки мира и Европы. Здесь появляются истории о ее жизни, о фигурном катании и не только. В этот раз Лиза рассказывает о работе тренером.

Всем привет!

Работа тренера считается непростой, и это действительно так. Но я не боюсь трудностей!

Сегодня расскажу вам о своем опыте и целях в этой профессии.

Как я поняла, что работа тренером – это мое

Мне нравится тренировать, потому что я занимаюсь делом, которое понимаю, в котором виден результат. И мне это очень интересно. Время летит незаметно, особенно если на катке не так холодно, ха-ха. Дети хорошо реагируют на мои подсказки.

Конечно, очень интересно работать рядом со своим тренером. Хочется максимально впитывать знания Алексея Николаевича Мишина . На тренировках он периодически дает мне советы, а вообще, его любимая фраза: «Слушайте меня, пока я жив».

Когда я сказала, что хочу попробовать себя в качестве тренера, от него не было какого-то глобального совета. Он просто сказал: «Конечно, приходи, мы тебя ждем». Он положительно отнесся к моей инициативе.

В прошлом году это было скорее мимолетно: я приходила в свободные дни, которых было очень мало. В основном мне самой нужно было восстановиться перед шоу. А в этом году я подошла к делу более серьезно. И Алексей Николаевич сказал: «Сейчас вижу, что ты с интересом и энтузиазмом к этому относишься, а год назад такого не было».

Я чувствую, что это нужно мне самой, да и некоторым спортсменам мое присутствие тоже помогает. Когда ты чувствуешь себя нужным, это всегда придает сил, вдохновения и желания работать хорошо.

Работаю не только с детьми, но и с лидерами группы

Тренировки проходят в обычном режиме – таком же, который был, когда я сама активно каталась. Я в основном работаю над техникой. Есть маленькие девочки, которые начинают учить тройной аксель и четверные, я им иногда помогаю.

В основном я работаю с Глебом Лутфуллиным. Контролирую его эмоциональное состояние. И если Женя Семененко на льду, то и с ним занимаюсь, но чуть меньше.

Тренировки длятся полтора часа, проходят два раза в день. Есть разминки, заминки. Еще дополнительные занятия – в общем, ничего не поменялось: живу по такому же режиму, как и раньше.

Со взрослыми мальчиками на тренировках мы, само собой, общаемся на «ты». Потому что мы с ними много прошли, давно вместе в группе. А с более молодым поколением соблюдаем субординацию, они обращаются ко мне на «вы». Они понимают, что я сейчас уже все-таки тренер, а не друг, который раньше сидел рядом в раздевалке.

Я уже побывала на соревнованиях в качестве тренера – на Мемориале Панина выводила Глеба. Но еще не до конца могу объяснить свои эмоции. Все-таки эти соревнования были начальными, не такими масштабными. Я волновалась меньше, чем когда сама выступала. Просто почувствовала, что все будет нормально, была рада, что мне не нужно сейчас самой катать произвольную программу. Спокойно понимала, что это важно, но это проходящий этап, так что мне было комфортно.

А вот что будет дальше, на более важных соревнованиях – Гран-при, чемпионате России – это, конечно, хороший вопрос. Думаю, там стоять за бортиком будет куда сложнее.

В целом, такая атмосфера для меня привычна. Хотя теперь у меня новая роль, но она мне приятна и комфортна.

Я планирую ездить на этапы Гран-при и другие большие соревнования с Первым каналом. И параллельно буду помогать ребятам с тренировками. Думаю, справлюсь с таким совмещением.

Что я сказала Лутфуллину, когда он выругался в кисс-энд-край

Во время выставления оценок Глеба на Мемориале Панина произошла неловкая ситуация – в эфир попало то, что лучше бы не попадало. Я ничего не стала высказывать ему, думаю, он и сам все понял по моей реакции.

Конечно, это неприемлемо, нужно держать себя в руках в любых ситуациях. Он парень эмоциональный, но я надеюсь, такого больше не повторится.

Спортсмен никогда не должен терять лицо. Он должен держать его в любых состояниях и в любых ситуациях. И не важно – слишком высокие или слишком низкие оценки он получил.

Мне кажется, задача тренера – не только помочь с катанием, но и объяснить, как найти свое место в спорте, как понять, ради чего ты все это делаешь.

Почему фигуристы не стремятся в тренеры?

Пока что я работаю за счет личного опыта. Это касается психологии и настроя. Я рассказываю через призму своих ощущений, пытаюсь донести их до Глеба, чтобы ему было комфортно. Ну а в отношении техники опираюсь на опыт, полученный в тренировках с Алексеем Николаевичем.

В университете Лесгафта мы не проходили досконально технику фигурного катания, этому я училась на практике. Так что в работе тренером как в журналистике: нет ничего лучше практики. Именно благодаря ей ты можешь стать хорошим специалистом.

После спорта не так много фигуристов идут тренировать. Думаю, где-то 50 на 50. Это логичный путь продолжения карьеры и жизни. Да, он сложный, но понятный и интересный.

Но многие наотрез отказываются идти тренировать, не хотят связывать жизнь с фигурным катанием после карьеры. Хотят существовать отдельно, найти что-то новое. Бывает и так, что человек хочет остаться в фигурном катании, но понимает, что работа тренером – просто не его.

А кто-то находит себя в этом, кому-то очень нравится. Я поняла, что мне эта работа очень интересна. Это непросто, но здесь есть понятный вектор развития, можно достичь огромных результатов. Всегда интересно, когда есть цель, когда ты видишь, к чему идешь, и знаешь, как к этому прийти.

Как совмещать с шоу и телевидением?

Работа тренером и выступления в шоу – разные вещи с точки зрения финансов. Если бы было равенство, возможно, я бы выбрала тренерство, во всяком случае, точно проводила бы больше времени на льду в качестве тренера. А пока приходится совмещать.

Все-таки в шоу, в проектах на телевидении зарабатываешь больше – цифры очень отличаются от ставки тренера. Поэтому пока приходится тренировать для себя, все-таки в тренерской работе нельзя начать с нуля, надо развиваться. И я хочу этого.

Сейчас я не на ставке, просто пробую. Так что заработка от тренерской работы нет, но мне нужен опыт, это моя потребность.

Конечно, мне хочется быть тренером в полноценном режиме. Но пока не так много времени на это. Было бы больше времени, я бы уже давно занялась официальным трудоустройством. Например, сейчас я переезжаю в Москву на несколько месяцев, чтобы сниматься в «Ледниковом периоде». Так что выпадаю на долгое время. В середине декабря проект закончится, следом – чемпионат России, работа на Первом. А потом новогодние шоу.

Вот и получается, что остается не так много времени, хватает только на выборочную работу. Я пытаюсь совмещать. В следующем году хочу целенаправленно выбрать, что мне больше интересно – и заниматься именно тренерской работой.

«Мне повезло учиться у Мишина, больше никто не нужен»

Я хочу начать работу с Алексеем Николаевичем, в его группе. Потом в идеале, конечно, иметь свою группу. Это еще нескоро, пока я понимаю, что к этому не готова.

Ну а сейчас мне комфортно и на своем месте – быть где-то рядом с Алексеем Николаевичем и учиться, практиковаться. На самом деле я не могу нарадоваться, это настоящее счастье, что рядом такой специалист. Учиться у него очень интересно. После каждого занятия можно в блокнотик записывать технические и стратегические моменты, которые он подмечает.

Во время гастролей я видела работу и других тренеров. Но она отличалась от той, что идет на обычных тренировках. Все-таки шоу – это большой праздник для спортсменов. И там выпадает не так много шансов понаблюдать за работой над техникой, например.

Возможно, спортсмены, которые тренировались у нескольких тренеров, переняли разные философии, подходы. Но мне и так повезло учиться у Мишина, больше мне никто не нужен.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Алексей Даничев; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; liza_tuktik