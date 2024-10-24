Сколько стоит заниматься фигурным катанием? Детальный разбор с тренером

Бывший фигурист, а теперь специалист по прыжкам и тренер Алексей Моторин побывал в подкасте «Чистый хвост» и рассказал, как устроено фигурное катание в России.

Сейчас у Моторина частная школа в Москве – он арендует лед на катке за 6,3 млн в месяц.

Ниже – самое важное из разговора.

Почему фигурное катание такое дорогое?

Суть в том, что надо копать издалека – с самих арен.

И я сейчас, как никто, начинаю понимать, в чем заключается сложность, потому что даже банально коммунальное обслуживание арены обходится дорого.

У меня здание 5,5 тысячи квадратных метров. Если здание поменьше, например, 2,5-3 тысячи квадратных метров, у них там будет, может, полтора миллиона в месяц выходить только на электричество. Соответственно, у меня выходит примерно 2,2 миллиона на электричество. Более крупные арены, которые рассчитаны на два катка, у них вообще под 3 миллиона скачет.

И потом люди к нам приходят и говорят: какой у вас дорогой лед, например, 12 тысяч рублей в час. А дело в том, что только электроэнергии этот лед выжигает на 10 тысяч.

И, соответственно, дальше накладывается много других факторов: обслуживание, обслуживающий персонал, заливка, тот же капремонт этих заливочных машин и так далее. Сейчас запчасти очень дорогие, их же приходится из-за границы заказывать, цены втридорога из Казахстана – откуда это все везется обходными путями.

И по факту катков настроилось много очень, льда много, везде инфляция, а в фигурном катании на самом деле за цену льда идет дефляция.

Сколько стоит отдать ребенка в фигурное катание?

Важно изначально понять, насколько профессионально ребенок хочет заниматься фигурным катанием. Если речь, условно говоря, о группах выходного дня, то у меня она стоит, по-моему, порядка 13 или 15 тысяч рублей в месяц. То есть это суббота, воскресенье – два льда в неделю и два зала.

Если речь о том, чтобы использовать фигурное катание как кружок здоровья и хорошее времяпровождение с семьей, то это такая цена. И, в принципе, больше ни на что не надо тратиться.

Если вы считаете, что нужно развивать ребенка, у него определенный талант, либо вот прям ребенок горит, а мы все-таки живем ради наших детей, то при занятиях ежедневно хотя бы один лед, один зал – средняя цена в абонементах сейчас в Москве порядка 45 тысяч рублей в месяц в коммерческих школах.

Под одним залом в день я подразумеваю, что в один день это может быть СФП, в другой день это может быть ОФП, в третий день это может быть хореография, в четвертый день это могут быть танцы. То есть тренер решает, что лучше поставить ребенку в тот или иной день.

Сейчас цены плюс-минус такие же, которые были практически 10 лет назад. Инфляция выросла, а наши цены заморожены – как на индивидуальные занятия, так, в общем-то, и на групповые занятия, абонементы.

А сколько стоят коньки и платья?

За коньки получаем ценник от 80 до 90 тысяч. Недавно мы покупали «чорсы» (коньки Edea Chorus – Спортс’‘) с лезвиями для моей фигуристки за 120 тысяч. Это не самая дорогая модель. Есть модели, которые стоят 150 тысяч.

Но надо понимать, что мы сейчас брали пример профессиональной спортсменки, члена сборной России. Да, она, конечно, может убивать по три пары в год легко. Я убивал и по четыре пары.

По платьям – есть разные ателье, я слышал, что люди богаче шьют по 200, по 300 тысяч, даже для детей, которые катаются в юниорских разрядах. То есть тем, кто даже без тренера прыгает. Но это хотелки их родителей больше, да, это такой пафос, которым они могут потом похвастаться перед подружками.

Детей реже отдают в школы – в чем причина?

По мальчикам и девочкам соотношение примерно 1 к 10. Я сейчас ездил в Санкт-Петербург, покатался по каткам, поговорил, как у них дела обстоят. И у них те же самые проблемы: молодых и юных дарований в возрасте 3-4 лет не отдают в фигурное катание.

Ну, видимо, узнают расценки... Возможно, это связано с периодом пандемии – говорят, во время пандемии было очень много разводов.

По идее, как должно было... Все дома сидели, все должны были размножаться, но на самом деле произошла обратная ситуация.

Чем частные школы отличаются от государственных?

В коммерческих школах берут всех. У меня там лед, условно говоря, с 6 утра до 8 вечера, есть разного уровня группы, то есть в любом случае мы вам сможем подобрать группу.

То же самое в большинстве клубов, которые работают себе не в минус, у которых 5+ часов льда в день. У них идет 2 часа на старшую группу, которые занимаются профессиональным фигурным катанием, работают на КМС, МС, и по одному часу, например, на другие группы, где детишки одного уровня и возраста. Плюс группы выходного дня: вы сможете, например, всей семьей покататься.

То есть разные потребности. И именно это одно из серьезных различий коммерческих школ и государственных.

Коммерческая школа – звучит так, что мы сейчас придем и будем платить деньги, облизывайте нас и пляшите вокруг нас. Да, мы действительно берем всех подряд и в большей степени и правда облизываем.

А в государственной школе тебе дают срок – обычно в школах каждые полгода проходит своего рода тестирование. В каждой школе они разные. И вот ты должен, условно говоря, за полгода показать определенный результат, который тебе сказал главный тренер. В этом-то возрасте ты, например, должен прыгнуть двойной аксель.

И тут начинается самое интересное. Вроде бы как недорогой абонемент – не 45 тысяч, как в коммерческой школе, а, к примеру, 15 тысяч. Но далее туда, к сожалению, не входит достаточное количество хореографии. Им приходится искать зал, им приходится искать дополнительный лед тренерам.

И что происходит? Тренер аккуратненько просит родителей: будьте добры, пожалуйста, помогите, потому что мне нужно для ваших детей организовать это, это, это.

Они начинают искать лед под аренду на разных катках. Да, зачастую директоры этих государственных арен запрещают тренерам это делать, но при этом официальная зарплата у тренеров в государственных школах – ну реально один МРОТ. Вот как сейчас на 20 тысяч рублей в Москве прожить? И вот начинают они в конвертиках давать денежку тренерам.

Соответственно, тренер не то что себе берет эти деньги… Да, какую-то небольшую долю, возможно – с каждого конвертика тысячу рублей, может, он положит в карман.

Но он на эти деньги заказывает дополнительные залы, арендует дополнительные льды на других аренах, оплачивает скользистов, оплачивает преподавателей по вращению, оплачивает технических специалистов, которые периодически будут приезжать, смотреть, какой уровень дорожки шагов, и так далее, и тому подобное.

И еще следующий момент: чтобы показать результат за полгода, нам что? Нужно еще индивидуально заниматься.

И тут начинается катастрофа, потому что обычно в государственных школах тренер нарасхват. Спрос рождает предложение, и цена этого тренера на индивидуальное занятие очень даже недешевая. Обычно эта цена значительно выше, чем на индивидуальное занятие в коммерческих школах.

И родители начинают ходить на подкатки, на скольжение, на вращения, прыжками дополнительно заниматься. Чтобы, не дай бог, их ребенка через полгода не выгнали из этой государственной школы.

И в конечном счете эти 15 тысяч рублей легко превращаются в 200-300 тысяч в месяц в государственной школе.

Подкатки – табу-тема и легкий заработок у фигуристов. Зачем они нужны и почему это так дорого?

Кто потратил больше в деле Парсеговой и зачем нужны контракты?

Женя с Яной потратили больше (Плющенко и Рудковская – Спортс’‘). Я уверен в этом. Там покупались и коньки, и наверняка шились костюмы. И я уверен, что Яна с Женей покупали и шили не самые дешевые костюмы.

Возможно, у нее индивидуальные занятия были бесплатные, если они были с одним, со вторым, с третьим специалистом.

И вполне вероятно, что эти вопросы закрывали именно Яна с Женей. Я в данной всей истории на стороне Жени с Яной, 100%. Многие меня сейчас за это осудят, но имею право на мнение.

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Я считаю, что контрактная система должна быть. Мне, конечно, будет очень обидно, если, например, Алиса Чистякова решит от меня уйти по тем или иным причинам.

Я не знаю, до какого срока бы хотел бы, например, заключить со спортсменом контракт. Мне сложно сказать. Ну, не знаю, может, до конца такой жизни, как спортивная карьера.

Про любительское катание

Это очень прикольно. Такой кластер населения, с ними действительно очень интересно работать. Для них прыгнуть, например, одинарный риттбергер – они уже светятся от счастья.

Мужчины есть. Если в спортивном фигурном катании их где-то 1 к 10, то здесь, я думаю, наверное, 30 на 70. Достаточно много мужчин приходит, с удовольствием работают.

У меня шесть любителей пришло за прошлую неделю. Из них четыре девушки, два молодых человека.

Тренироваться раз в неделю, 52 тренировки в год – конечно, маловато. Но обычно все-таки любители сами по себе еще где-то накатываются, сами по себе выходят. То есть они с тренером приходят позаниматься по выходным, но по большому счету они зачастую в течение недели еще тренируются, по видеоурокам и так далее.

По факту они катаются больше. Если раз в неделю, ну, одинарным вы точно научитесь. всем одинарным, за год вы научитесь точно, сто процентов.

Но многие считают, что мы, мол, взрослые люди, мы придем, и вот мы дураками будем кататься в шлеме. Я говорю: слушайте, принесите мне хоть розовый шлем, я его надену, буду вместе с вами кататься. Мне будет плевать на мнение остальных людей. Это ваша безопасность, вы ответственны за ваши семьи, у вас работа есть. Вы что, хотите несколько недель в больничке провести? Ну, наденьте, ничего страшного, ничего в этом неловкого нет.

Ну, и, конечно же, с точки зрения безопасности, в первую очередь, наша задача научиться кататься на согнутых ногах. Чем ближе вы ко льду, тем безопаснее. И немножко держать корпус, и руки всегда перед собой, когда вы только встаете на лед.

То есть руки держим слегонца перед собой, не в стороне, потому что вас будет на пятки закидывать. И обязательно как можно ниже, потому что тогда вес корпуса у вас будет больше на передней части лезвия. В таком случае вы будете скорее падать вперед. Самое страшное в данном случае – падать назад, особенно во взрослом возрасте. И привет, больничка.

Почему дети во многих школах не любят друг друга?

Я во многих школах был и видел тренировочные процессы. Да, в одних школах, извиняюсь, тренеры в носу ковыряют и на лед никогда не выходят. Я тоже иногда могу себе эту вольность позволить, не надевать коньки.

В других школах дети, к сожалению, мотивацию проявляют негативным образом – какие-то подлости друг другу делают, то есть недружелюбный коллектив.

В каких-то школах – наоборот. Вот, например, Алексей Николаевич Мишин – очень дружелюбный коллектив, все друг друга поддерживают.

Я очень горд и рад своей группе, потому что у меня действительно спортсмены искренние. Например, когда Алиса прыгнула тройной аксель, все искренне подъехали, поздравили. Это действительно было очень приятно.

Хотя во многих государственных школах, наоборот, позавидовали бы, со злостью посмотрели бы. Ну, это тоже неплохо, потому что это их замотивировало бы определенным образом. Но зачастую это переходит в пакости.

И увы, в большинстве школ это и переходит в пакости. То есть доминируют именно такие школы, где спортсмены недолюбивают друг друга. Там, условно говоря, спортсмен А, и у него есть спортсмен Б, с которым он общается. А другие 50 человек грызутся друг с другом постоянно.

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Надо ли следить за питанием?

У меня рекомендаций нет. Думаю, ни у кого в отрасли фигурного катания их нет. Я же не могу всех детей у себя дома поселить и следить за тем, чтобы они где-то там не подъедали.

Если фигуристка хорошо отрабатывает на тренировке, если она не стоит полтренировки у борта и не сморкается, все это сгонится. Все, что она тут скушала, эта «кока-Кола». Понятно, что не надо отъедаться до живота, но если ребенок хочет, ему все равно нужен сахар. В любом случае, потребление сахара в данном случае необходимо, чтобы у них была энергия. Нельзя совсем ничего не есть. Углеводы нам нужны в любом случае, это растущий организм.

Я скажу то, что постоянно на мастер-классах объясняю спортсменам. Есть тренировочный час. Вы выходите на этот тренировочный час и даете 30 прыжков. Ну, где-то там в конце повращались, может, программку откатали.

А есть другой спортсмен, который выходит и выдает 90 прыжков за этот тренировочный час. В день у вас две тренировки, два льда. Вы сделали за день 60 прыжков, этот спортсмен сделал 180 прыжков.

А теперь считаем, прикидываем. Ты уже от этого спортсмена отстал одним тренировочным днем. На три дня уже отстал. За один год работы этого спортсмена ты должен будешь потратить 3 года, правильно?

А я скажу – неправильно. Потому что в это время этот спортсмен еще физически хорошо развивается. И он, на самом деле, отрывается от тебя уже за счет того, что он выносливый, физически гораздо лучше развивается. Он отрывается от тебя уже не на 3 года за год работы, а на 4-5 лет.

Поэтому если тренер и родители хорошо мотивируют спортсмена, чтобы он получал удовольствие и работал в активном режиме, чтобы он выходил после тренировочного дня, как выжатый лимон, все у него будет хорошо и так, без всякой слежки за питанием.

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Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Кирилл Зыков; East News /Duane Burleson/AP Images for Puffs; Gettyimages /Kiyoshi Ota; Komsomolskaya Pravda, Glen Stubbe/ZUMA Press/Global Look Press ; Freepik ; личный архив Алексея Моторина