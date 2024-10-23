Лутфуллин о Туктамышевой: «Тренер она шикарный, с полнейшим кайфом подходит к тому, что делает. Я уже сказал ей: давай иди к нам работать»

Фигурист Глеб Лутфуллин назвал Елизавету Туктамышеву шикарным тренером.

– Сейчас в роли тренера себя пробует Елизавета Туктамышева. Все мы знаем Лизу как фигуристку, спортсменку, но какая она как тренер? С таким же кайфом подходит к делу?

– Я был удивлен, но тренер она шикарный, она с полнейшим кайфом подходит к тому, что делает. Она ведь тоже начинающий тренер и она так же отдает себя всю. Мы когда были в Кисловодске, я работал с Лизой до приезда Алексея Николаевича (Мишина). Это было очень интересно.

Хоть мы с ней занимались у одного тренера, но у нее тоже были свои какие-то взгляды. Давала посмотреть под новым углом на какие-то вещи. Мы с ней занимались над программой. Я удивлялся вещам, которые она говорила. Хоть она совсем недавно еще была спортсменкой, но она так все разборчиво объясняла, мы проделали большой объем работы по многим направлениям: ноги, руки, прыжки.

Мог подойти к ней и сказать: «Лиз, ну вообще прыжок не получается. Помоги, пожалуйста». Она такая: «Ну, поставь ногу/руку туда/сюда». Следующий заход на прыжок – прыгаю. У нее талант к тренерству очень большой. Очень талантливая девушка.

– То есть потенциал высокий?

– Если она будет работать тренером, я буду очень рад. Если она будет работать у нас в группе вместе с Алексеем Николаевичем я буду рад тем более. Я уже сказал ей, мол, давай иди к нам работать, – сказал Лутфуллин .

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года. Она приостановила спортивную карьеру в 2023-м.

«Если бы за тренерство и шоу платили одинаково, возможно, я выбрала бы первое». Лиза Туктамышева в новой роли