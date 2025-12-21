Ежлов о словах про некрасивое поведение болельщиков: «Это относилось именно к «быдло-фанатам». Меня ужасно выбесило отношение некоторых к спортсменам»

Фигурист Ежлов объяснил свои слова про некрасивое поведение болельщиков.

Фигурист Андрей Ежлов , выступающий в танцах на льду с Софьей Шевченко, объяснил свои слова про некрасивое поведение болельщиков.

После выступления на чемпионате России в Санкт-Петербурге Ежлов обратился, в частности, к фанатам Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано: «Очень некрасиво вы поступаете. Нельзя топить за чужое горе, за то, чтобы Питер падал ».

«Еще раз, в качестве итога. Хорошие фанаты – вам спасибо большое и вы большие молодцы! Правда! Очень классно, что вы болеете, поддерживаете и проживаете все моменты вместе со спортсменами 🤲🏻 Как и мы сами, мы так же болеем за других ребят! У нас мир и дружба у всех) Не обижайтесь и не воспринимайте на свой счет🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Это сообщение относилось именно к «быдло-фанатам». Меня ужасно выбесило отношение некоторых к спортсменам. Поверьте, когда мы начинаем защищать друг друга – это реально повод задуматься, что какие-то грани уважения абсолютно стерты… Тем более что я такие посты никогда не выкладывал, значит в этот раз был повод)

Я увидел в комментариях людей, которые, занимались на арене тем, про что я говорил. Остальных, хороших болельщиков, я обидеть не хотел – сорри 🙏🏻❤️», – написал Ежлов в своем телеграм-канале.