  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ежлов о словах про некрасивое поведение болельщиков: «Это относилось именно к «быдло-фанатам». Меня ужасно выбесило отношение некоторых к спортсменам»
0

Ежлов о словах про некрасивое поведение болельщиков: «Это относилось именно к «быдло-фанатам». Меня ужасно выбесило отношение некоторых к спортсменам»

Фигурист Ежлов объяснил свои слова про некрасивое поведение болельщиков.

Фигурист Андрей Ежлов, выступающий в танцах на льду с Софьей Шевченко, объяснил свои слова про некрасивое поведение болельщиков.

После выступления на чемпионате России в Санкт-Петербурге Ежлов обратился, в частности, к фанатам Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано: «Очень некрасиво вы поступаете. Нельзя топить за чужое горе, за то, чтобы Питер падал».

«Еще раз, в качестве итога. Хорошие фанаты – вам спасибо большое и вы большие молодцы! Правда! Очень классно, что вы болеете, поддерживаете и проживаете все моменты вместе со спортсменами 🤲🏻 Как и мы сами, мы так же болеем за других ребят! У нас мир и дружба у всех) Не обижайтесь и не воспринимайте на свой счет🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Это сообщение относилось именно к «быдло-фанатам». Меня ужасно выбесило отношение некоторых к спортсменам. Поверьте, когда мы начинаем защищать друг друга – это реально повод задуматься, что какие-то грани уважения абсолютно стерты… Тем более что я такие посты никогда не выкладывал, значит в этот раз был повод)

Я увидел в комментариях людей, которые, занимались на арене тем, про что я говорил. Остальных, хороших болельщиков, я обидеть не хотел – сорри 🙏🏻❤️», – написал Ежлов в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Андрея Ежлова
logoсборная России
logoчемпионат России
танцы на льду
logoАндрей Ежлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Плющенко объявил о прекращении работы с Костылевой: «Видит Бог, что я и вся наша команда боролись за нее до конца»
29 минут назад
Чемпионат России. Гуменник, Семененко, Мозалев, Дикиджи, Угожаев, Ветлугин, Лутфуллин, Игнатов выступят с произвольными программами
59 минут назад
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
сегодня, 05:14
Двоеглазова о роли в шоу Авербуха: «Я буду Мальвиной. А Буратино, надеюсь, играть не буду»
вчера, 21:32
Самоделкина выложила фото с Малининым: «Благодарна за возможность провести время с таким профессионалом»
вчера, 21:17Фото
Тарасова о падении Мишиной с выброса: «Обидно, именно на этом моменте они с Галлямовым проиграли. Но когда падает девочка, виноваты оба»
вчера, 20:32
Валерий Ангелопол: «Я снова с вами! Спасибо всем, кто остался, кто ушел, кто ждал и кто верил»
вчера, 20:30
Татьяна Тарасова: «Захарова – новое имя. Она сегодня взорвала зал, сделала два четверных и всю остальную программу. Запоминайте!»
вчера, 20:29
Аделия Петросян: «Хотелось бы еще где-то выступить до Олимпиады, поближе к Москве. Но важно, как решат тренеры и федерация»
вчера, 20:19
Петросян о соперницах на Олимпиаде: «Не могу назвать кого-то одного, конкурентов много. Я всегда соревнуюсь сама с собой»
вчера, 20:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
вчера, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
вчера, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
вчера, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
вчера, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
вчера, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
вчера, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
вчера, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
19 декабря, 13:30