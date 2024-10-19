Эстонская фигуристка Мазанг: «Я стала жертвой сексуального насилия. Молчание разрушило меня, но я отказываюсь нести это бремя»

Эстонская фигуристка Солен Мазанг призвала не молчать о сексуальном насилии.

Ранее Мазанг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена.

«Молчание разрушило меня, но я отказываюсь нести это бремя. Сегодня я говорю правду: я стала жертвой сексуального насилия.

Сколько из вас все еще молча страдают из-за страха быть осужденными? Молчание защищает агрессоров, а не жертв. Пришло время говорить», – написала фигуристка.

Мазанг выступает в танцах на льду с Марко Гайдаенко.

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Эстонская фигуристка Солен Мазанг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена