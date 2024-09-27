Эстонская фигуристка Мазанг о сексуальном насилии: «Этот человек воспользовался моей уязвимостью, зная, что я нахожусь под воздействием лекарств»
Ранее Мазанг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена.
«От всего сердца благодарю вас за все слова поддержки, которые я получила с тех пор, как приняла решение публично рассказать о том, через что мне пришлось пройти. Ваши слова, ободрение и солидарность глубоко тронули меня. Они дают мне силы продолжать двигаться вперед.
Я высказываюсь сегодня, потому что ситуация остается неизменной. Для меня непостижимо, что я все еще встречаюсь с этим человеком на соревнованиях, как будто ничего не произошло. Он воспользовался моей уязвимостью, зная, что я нахожусь под воздействием лекарств (он видел, что я их принимала), чтобы совершить непоправимое.
Я отказываюсь молчать. Пришло время для того, чтобы стыд перешел на другую сторону.
С самого раннего возраста я была свидетельницей поведения, которому здесь нет места: насилия, давления, нападок... реальность, которая, к сожалению, стала нормой. Сегодня я говорю не только для того, чтобы продвинуть собственную ситуацию вперед, но и для того, чтобы побудить других высказаться. Моя история не единична.
В день нападения моя жизнь остановилась. С тех пор все изменилось. Я никому не желаю такой боли. Пришло время восстановить справедливость – для меня, для других и для будущего этого вида спорта, который я так сильно люблю. Давайте вместе позаботимся о том, чтобы этот вид спорта был, наконец, защищен от такого насилия», – написала фигуристка.
Мазанг выступает в танцах на льду с Марко Гайдаенко.
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