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  • Эстонская фигуристка Мазанг о сексуальном насилии: «Этот человек воспользовался моей уязвимостью, зная, что я нахожусь под воздействием лекарств»
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Эстонская фигуристка Мазанг о сексуальном насилии: «Этот человек воспользовался моей уязвимостью, зная, что я нахожусь под воздействием лекарств»

Эстонская фигуристка Солен Мазанг раскрыла подробности сексуального насилия.

Ранее Мазанг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена.

«От всего сердца благодарю вас за все слова поддержки, которые я получила с тех пор, как приняла решение публично рассказать о том, через что мне пришлось пройти. Ваши слова, ободрение и солидарность глубоко тронули меня. Они дают мне силы продолжать двигаться вперед.

Я высказываюсь сегодня, потому что ситуация остается неизменной. Для меня непостижимо, что я все еще встречаюсь с этим человеком на соревнованиях, как будто ничего не произошло. Он воспользовался моей уязвимостью, зная, что я нахожусь под воздействием лекарств (он видел, что я их принимала), чтобы совершить непоправимое.

Я отказываюсь молчать. Пришло время для того, чтобы стыд перешел на другую сторону.

С самого раннего возраста я была свидетельницей поведения, которому здесь нет места: насилия, давления, нападок... реальность, которая, к сожалению, стала нормой. Сегодня я говорю не только для того, чтобы продвинуть собственную ситуацию вперед, но и для того, чтобы побудить других высказаться. Моя история не единична.

В день нападения моя жизнь остановилась. С тех пор все изменилось. Я никому не желаю такой боли. Пришло время восстановить справедливость – для меня, для других и для будущего этого вида спорта, который я так сильно люблю. Давайте вместе позаботимся о том, чтобы этот вид спорта был, наконец, защищен от такого насилия», – написала фигуристка.

Мазанг выступает в танцах на льду с Марко Гайдаенко.

Трогательная история фигурного ЧМ, которую вы не заметили: полгода назад в коме – теперь на льду

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Солен Мазанг
происшествия
танцы на льду
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Солен Мазанг
контент
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