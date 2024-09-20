Роднина о сексуальных скандалах в фигурном катании: «В наше время такого не было»

Роднина заявила, что в ее время в спорте не было сексуальных скандалов.

Ранее эстонская фигуристка Солен Мазанг, выступающая в танцах на льду, заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена. Она намерена подавать в суд.

«Подавать ли в суд? Любое нарушение требует наказания.

Не знаю, часты ли такие случаи в фигурном катании, в последние годы я на международных турнирах вообще не присутствовала.

В наше время такого не было», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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