Роднина о сексуальных скандалах в фигурном катании: «В наше время такого не было»
Роднина заявила, что в ее время в спорте не было сексуальных скандалов.
Ранее эстонская фигуристка Солен Мазанг, выступающая в танцах на льду, заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена. Она намерена подавать в суд.
«Подавать ли в суд? Любое нарушение требует наказания.
Не знаю, часты ли такие случаи в фигурном катании, в последние годы я на международных турнирах вообще не присутствовала.
В наше время такого не было», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
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Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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