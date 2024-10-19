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Американский фигурист Десятов временно отстранен из-за обвинений в неправомерных действиях

Американский фигурист Десятов отстранен из-за обвинений в неправомерных действиях.

Об этом сообщил журналист Филип Херш со ссылкой на Американский центр безопасности спорта (US Center for SafeSport). 

Временно отстранение фигуриста началось 18 октября. 

Десятову 23 года, он родился в Москве, до 2021 года выступал за Россию, потом перешел в сборную Беларуси, а с 2022 года начал представлять США. 

Изабелла Флорес и Иван Десятов были заявлены на этап Гран-при США в танцах на льду, но снялись с турнира без объяснения причины, их заменили Аннабель Морозов и Джеффри Чен. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Филипа Херша
происшествия
танцы на льду
logoсборная США
Иван Десятов
Изабелла Флорес
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