Американский фигурист Десятов временно отстранен из-за обвинений в неправомерных действиях

Американский фигурист Десятов отстранен из-за обвинений в неправомерных действиях.

Об этом сообщил журналист Филип Херш со ссылкой на Американский центр безопасности спорта (US Center for SafeSport).

Временно отстранение фигуриста началось 18 октября.

Десятову 23 года, он родился в Москве, до 2021 года выступал за Россию, потом перешел в сборную Беларуси, а с 2022 года начал представлять США.

Изабелла Флорес и Иван Десятов были заявлены на этап Гран-при США в танцах на льду, но снялись с турнира без объяснения причины, их заменили Аннабель Морозов и Джеффри Чен.