Лакерник о допуске фигуристов к ОИ-2026: «Это может быть реальный сценарий. ISU не принял позитивных для нас решений, но политику будет определять МОК»
Лакерник назвал «реальным сценарием» допуск российских фигуристов к Играм-2026.
«Я разделяю эти надежды. Мне кажется, это может быть реальный сценарий, но из серии гаданий. А я не любитель гадать.
Да, ISU не принял позитивных для нас решений. Но политику все равно будет определять Международный олимпийский комитет. Посмотрим, как сложится», – сказал почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «ВсеПроСпорт»
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