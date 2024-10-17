Николай Гуляев: «У меня есть внутренняя уверенность, что российские конькобежцы примут участие в Олимпиаде-2026»
Николай Гуляев уверен, что российские конькобежцы поедут на Олимпиаду-2026.
Зимние Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На данный момент россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
«На сегодняшний момент у меня какой-то официальной подтвержденной информации нет. Я каждый совет жду с нетерпением, что там рассмотрят. Но почему-то у меня внутренняя уверенность есть в том, что российские конькобежцы примут участие в Олимпиаде 2026 года в Италии.
Почему я так уверен? Видимо, мне бы этого очень хотелось, это, наверное, основывается на моем внутреннем оптимизме, а я редко ошибаюсь», – заявил президент Союза конькобежцев России Гуляев.
Под эгидой ISU проводятся соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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