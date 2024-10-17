1

Николай Гуляев: «У меня есть внутренняя уверенность, что российские конькобежцы примут участие в Олимпиаде-2026»

Николай Гуляев уверен, что российские конькобежцы поедут на Олимпиаду-2026.

Зимние Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На данный момент россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«На сегодняшний момент у меня какой-то официальной подтвержденной информации нет. Я каждый совет жду с нетерпением, что там рассмотрят. Но почему-то у меня внутренняя уверенность есть в том, что российские конькобежцы примут участие в Олимпиаде 2026 года в Италии.

Почему я так уверен? Видимо, мне бы этого очень хотелось, это, наверное, основывается на моем внутреннем оптимизме, а я редко ошибаюсь», – заявил президент Союза конькобежцев России Гуляев.

Под эгидой ISU проводятся соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России (коньки)
logoISU
logoОлимпийская сборная России
Николай Гуляев
logoсборная России жен (коньки)
logoОлимпиада-2026
Рекомендуем
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Фаткулина о продлении отстранения: «Меня это не удивило. Но все‑таки надеюсь, что кто‑то поедет на Олимпиаду-2026»
29 сентября, 19:35
Конькобежец Алдошкин о продлении бана: «Надеюсь, мне доведется выступить на международном уровне под родным флагом»
29 сентября, 06:43
Губерниев о недопуске спортсменов: «Ландшафт политический изменится – тогда будут решения. Сейчас антироссийская позиция в зимних федерациях максимальна»
1328 сентября, 20:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Светлана Журова: «Я предлагала, чтобы ОКР получил возможность развивать спорт высших достижений. Пока организации просто нечем заниматься»
715 октября, 11:14
Союз конькобежцев России сократил карантин Кристине Силаевой для перехода в Казахстан
1 октября, 14:30
Семериков о двухлетнем карантине для перехода в Узбекистан: «Посмотрим, что решит Международный союз конькобежцев»
11 октября, 13:57
Союз конькобежцев России одобрил переход шорт-трекистов Айрапетяна и Ейбога в сборную Узбекистана
1 октября, 12:44
Союз конькобежцев России утвердил двухлетний карантин для перехода Семерикова в сборную Узбекистана
21 октября, 12:32
Фаткулина о продлении отстранения: «Меня это не удивило. Но все‑таки надеюсь, что кто‑то поедет на Олимпиаду-2026»
29 сентября, 19:35
Журова о словах Вяльбе про «бомбу на Лондон»: «Такая шутка опасна, потому что Запад начнет воспринимать ее как агрессию»
1129 сентября, 16:03
Светлана Журова: «Надеюсь, на карьеру сына еще выпадет Олимпиада, где он сможет выступить. Не хочется быть последней олимпийской чемпионкой»
329 сентября, 12:56
Конькобежец Алдошкин о продлении бана: «Надеюсь, мне доведется выступить на международном уровне под родным флагом»
29 сентября, 06:43
Гуляев о совете ISU: «Заседание завершено, изменений никаких, отстранение продлено. Этот сезон мы пропустим»
3228 сентября, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
222 мая, 10:41
«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах
11 января, 18:54
Призер ЧМ по конькобежному спорту Александр Баранов умер в возрасте 63 лет
7 декабря 2023, 07:12
Журова о негативе к российским спортсменам: «Это отношение сформировано из-за действий и решений МОК»
243 ноября 2023, 05:39
Журова о допуске россиян: «У каждой федерации свое мнение. Единого решения не будет»
112 июня 2023, 12:40
«Нам не стоит даже обращать внимание на русофобские выпады со стороны Польши. Она ничего не решает». Журова о коалиции против российских спортсменов
1328 апреля 2023, 09:40
Светлана Журова: «Если нас не допустят на Олимпиаду, то нужно проводить свои соревнования. К нам приедут те, кто готов состязаться в спорте, а не в политике»
7710 марта 2023, 06:58
Журова о переходе российского спорта в Азию: «Насколько я знаю, ни в фигурном катании, ни в конькобежном спорте такие переговоры не велись»
121 марта 2023, 08:50