Александр Коган: «ФФККР находится в обсуждении допуска российских фигуристов. Мы в диалоге, а не в монологе, как это было некоторое время назад»
Александр Коган рассказал о диалоге с ISU по допуску российских фигуристов.
С 2022 года спортсмены отстранены от турниров Международного союза конькобежцев (ISU).
«Взаимодействие продолжается, обсуждение идет, но пока прогнозов строить не буду. ФФККР (Федерация фигурного катания на коньках России) находится в обсуждении допуска российских фигуристов. Мы в диалоге, а не в монологе, как это было некоторое время назад», – заявил гендиректор ФФККР Коган.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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